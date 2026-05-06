Inicio
Colombia

Procurador rechaza prórroga del secuestro de cuatro funcionarios por el ELN

Mié, 06/05/2026 - 10:08
La Procuraduría calificó de "inaceptable" que el ELN imponga "prisión revolucionaria" a cuatro funcionarios secuestrados.
Procurador rechaza prórroga del secuestro de cuatro funcionarios por el ELN
Créditos:
Procuraduria General de la Nación

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, calificó este miércoles de “inaceptable” la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de “condenar” a varios años de “prisión revolucionaria” a cuatro funcionarios secuestrados en 2025. Además, pidió al Gobierno tomar acciones para preservar el orden en el país.

El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles”, manifestó la Procuraduría General de la Nación en un comunicado.

Los funcionarios secuestrados

Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca. Según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla durante 60 y 55 meses, respectivamente.

A ellos se suman los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio del año pasado. En su caso, el ELN anunció “condenas” de 36 y 32 meses, respectivamente, lo que implica la prolongación de su cautiverio.

Al expresar su “más categórico rechazo” frente a lo que calificó como una pretensión inaceptable del grupo criminal autodenominado ELN, el procurador exigió “la liberación inmediata y sin condiciones” de los secuestrados.

De igual forma, instó al Gobierno Nacional a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto y la salvaguarda del orden nacional.

Rechazo político y antecedente del proceso de paz

Las “condenas” anunciadas por el ELN han provocado una ola de indignación en Colombia, donde distintos sectores políticos y sociales han rechazado los secuestros cometidos por ese grupo armado ilegal.

El ELN sostuvo diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero estos no prosperaron. Aunque durante ese proceso se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, en la práctica la guerrilla nunca ha abandonado ese delito. EFE

Creado Por
Agencia EFE
Procuraduría General de la Nación
ELN
Conflicto armado
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Regiotram del Norte: ¿qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación?
Regiotram del Norte: qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación
Bogotá quedó por fuera del nuevo esquema de cofinanciación del Regiotram del Norte. La decisión reabre preguntas sobre su papel en un proyecto que sí pasará por la ciudad.
Mundo
¿El hantavirus se transmite entre humanos? Esto dice la OMS
Fotografía publicada en la red social X por el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, de la evacuación de tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus del barco para recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.
Un laboratorio que colabora con la OMS identificó la cepa del virus que ha dejado tres muertos en el crucero MV Hondius, afectado por esta situación.
Entretenimiento
¿Juanda Caribe ya se enteró que su esposa lo dejó?
Juanda Caribe esposa
En una reciente emisión de La casa de los famosos, Juanda Caribe se mostró reflexivo sobre su relación con Sheila Gándara.
Mundo
Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa
Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa
Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, murió a los 87 años dejando un legado clave en los medios.