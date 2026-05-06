Ex de Ryan Castro ya le consiguió remplazo, es un exitoso futbolista

La vida sentimental de la creadora de contenido Valentina González vuelve a ser tendencia en redes sociales. Más de un año después de su mediática ruptura con Ryan Castro, la influenciadora confirmó lo que ya era un fuerte rumor: tiene una nueva relación con el futbolista Gustavo Cuéllar.

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De los rumores en Curazao a una ruptura confirmada

La historia se remonta a abril de 2025, cuando comenzaron a circular versiones sobre el fin del compromiso entre González y Ryan Castro. Las especulaciones crecieron luego de que el artista fuera visto en Curazao, donde trabajaba en su álbum Sendé, en compañía de la modelo española Tatiana Kaer.

Días después, fue la propia Valentina quien confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, con un mensaje que destacó por su tono respetuoso y reflexivo:

Quiero darle fin a los rumores y confirmarles mi ruptura, desde el amor y el respeto... aquí estoy mucho más fuerte

La noticia marcó el cierre de una de las relaciones más seguidas del entretenimiento colombiano en ese momento.