Inicio
Entretenimiento

Ex de Ryan Castro ya le consiguió remplazo, es un exitoso futbolista

Mié, 06/05/2026 - 09:43
Valentina Naranjo González, exnovia de Ryan Castro, se dejó ver muy enamorada en redes, ¿quién es el afortunado?
Ex de Ryan Castro
Créditos:
Redes sociales

La vida sentimental de la creadora de contenido Valentina González vuelve a ser tendencia en redes sociales. Más de un año después de su mediática ruptura con Ryan Castro, la influenciadora confirmó lo que ya era un fuerte rumor: tiene una nueva relación con el futbolista Gustavo Cuéllar.

De los rumores en Curazao a una ruptura confirmada

La historia se remonta a abril de 2025, cuando comenzaron a circular versiones sobre el fin del compromiso entre González y Ryan Castro. Las especulaciones crecieron luego de que el artista fuera visto en Curazao, donde trabajaba en su álbum Sendé, en compañía de la modelo española Tatiana Kaer.

Días después, fue la propia Valentina quien confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, con un mensaje que destacó por su tono respetuoso y reflexivo:

Quiero darle fin a los rumores y confirmarles mi ruptura, desde el amor y el respeto... aquí estoy mucho más fuerte

La noticia marcó el cierre de una de las relaciones más seguidas del entretenimiento colombiano en ese momento.

Valentina González nuevo novio
Créditos:
Redes sociales

Tras la separación, González optó por mantener un perfil más reservado, enfocándose en sus emprendimientos personales y alejándose del foco mediático. Sin embargo, su nombre volvió a tomar fuerza en las últimas semanas debido a rumores sobre un nuevo romance.

La foto que lo confirmó todo

La confirmación llegó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen junto a Gustavo Cuéllar. En la fotografía, el futbolista aparece besando su mejilla mientras ella lo abraza, acompañando el momento con un mensaje que muchos interpretaron como una declaración emocional:

Solo Dios conoce tus verdaderas batallas... la vida siempre es más bonita

La publicación fue suficiente para que seguidores y medios dieran por hecho el inicio de la relación, que ya venía siendo comentada en redes sociales.

¿Quién es Gustavo Cuéllar?

Gustavo Cuéllar es un mediocampista colombiano con una amplia trayectoria internacional. Ha jugado en equipos como:

  • Junior de Barranquilla
  • Flamengo
  • Grêmio
  • Al-Hilal
  • Al-Shabab

Además, fue habitual en convocatorias de la Selección Colombia durante distintos procesos mundialistas, incluyendo los dirigidos por José Pékerman, Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Recientemente, el jugador fue anunciado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la Liga BetPlay, lo que también ha aumentado la atención mediática sobre su vida personal.

Creado Por
Kienyke.com
Ryan Castro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Regiotram del Norte: ¿qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación?
Regiotram del Norte: qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación
Bogotá quedó por fuera del nuevo esquema de cofinanciación del Regiotram del Norte. La decisión reabre preguntas sobre su papel en un proyecto que sí pasará por la ciudad.
Mundo
¿El hantavirus se transmite entre humanos? Esto dice la OMS
Fotografía publicada en la red social X por el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, de la evacuación de tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus del barco para recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.
Un laboratorio que colabora con la OMS identificó la cepa del virus que ha dejado tres muertos en el crucero MV Hondius, afectado por esta situación.
Entretenimiento
¿Juanda Caribe ya se enteró que su esposa lo dejó?
Juanda Caribe esposa
En una reciente emisión de La casa de los famosos, Juanda Caribe se mostró reflexivo sobre su relación con Sheila Gándara.
Mundo
Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa
Murió Ted Turner, fundador de CNN y revolucionario de la TV informativa
Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, murió a los 87 años dejando un legado clave en los medios.