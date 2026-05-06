Ex de Ryan Castro ya le consiguió remplazo, es un exitoso futbolista

La vida sentimental de la creadora de contenido Valentina González vuelve a ser tendencia en redes sociales. Más de un año después de su mediática ruptura con Ryan Castro, la influenciadora confirmó lo que ya era un fuerte rumor: tiene una nueva relación con el futbolista Gustavo Cuéllar.
- Lea también: El mensaje de Lina Tejeiro tras anunciar su embarazo
De los rumores en Curazao a una ruptura confirmada
La historia se remonta a abril de 2025, cuando comenzaron a circular versiones sobre el fin del compromiso entre González y Ryan Castro. Las especulaciones crecieron luego de que el artista fuera visto en Curazao, donde trabajaba en su álbum Sendé, en compañía de la modelo española Tatiana Kaer.
Días después, fue la propia Valentina quien confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, con un mensaje que destacó por su tono respetuoso y reflexivo:
Quiero darle fin a los rumores y confirmarles mi ruptura, desde el amor y el respeto... aquí estoy mucho más fuerte
La noticia marcó el cierre de una de las relaciones más seguidas del entretenimiento colombiano en ese momento.
Tras la separación, González optó por mantener un perfil más reservado, enfocándose en sus emprendimientos personales y alejándose del foco mediático. Sin embargo, su nombre volvió a tomar fuerza en las últimas semanas debido a rumores sobre un nuevo romance.
La foto que lo confirmó todo
La confirmación llegó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen junto a Gustavo Cuéllar. En la fotografía, el futbolista aparece besando su mejilla mientras ella lo abraza, acompañando el momento con un mensaje que muchos interpretaron como una declaración emocional:
Solo Dios conoce tus verdaderas batallas... la vida siempre es más bonita
La publicación fue suficiente para que seguidores y medios dieran por hecho el inicio de la relación, que ya venía siendo comentada en redes sociales.
¿Quién es Gustavo Cuéllar?
Gustavo Cuéllar es un mediocampista colombiano con una amplia trayectoria internacional. Ha jugado en equipos como:
- Junior de Barranquilla
- Flamengo
- Grêmio
- Al-Hilal
- Al-Shabab
Además, fue habitual en convocatorias de la Selección Colombia durante distintos procesos mundialistas, incluyendo los dirigidos por José Pékerman, Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.
- También le puede interesar: El gesto que tuvo Lionel Messi con Manuela González
Recientemente, el jugador fue anunciado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la Liga BetPlay, lo que también ha aumentado la atención mediática sobre su vida personal.