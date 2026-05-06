Westcol vuelve a sacudir el panorama digital y político del país. Tras el éxito rotundo de su transmisión con el presidente Gustavo Petro, el streamer confirmó un nuevo encuentro que promete generar alto impacto: una conversación en vivo con Álvaro Uribe Vélez.

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La cita está programada para el domingo 10 de mayo a las 4:00 PM (hora Colombia) y será transmitida a través de su canal oficial en Kick, donde el antioqueño reúne a más de 3.7 millones de seguidores, consolidándose como uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.

Un escenario fuera de lo convencional

A diferencia de las entrevistas tradicionales, este encuentro no se realizará en un estudio ni en un entorno institucional. Según el comunicado oficial, la conversación tendrá lugar en la finca del exmandatario, en un ambiente rural rodeado de caballos, naturaleza y gastronomía típica.

El objetivo, según el equipo de Westcol, es mantener un formato cercano, espontáneo y sin guiones, replicando la fórmula que convirtió su charla con Petro en un fenómeno viral que superó el millón de visualizaciones.

Política y streaming: una nueva forma de conectar

El fenómeno del controversial influencer marca un punto de inflexión en la comunicación política en Colombia. Su estilo directo y sin filtros ha logrado acercar a figuras de alto nivel a audiencias jóvenes que tradicionalmente han estado alejadas de los medios convencionales.

“La política ya no ocurre exclusivamente en escenarios institucionales”, señala su equipo, destacando que este tipo de espacios permiten conversaciones más auténticas y participativas.

En el caso del encuentro con Gustavo Petro, la transmisión logró humanizar al mandatario y abrir un canal de diálogo distinto con la juventud. Ahora, con Álvaro Uribe, la expectativa es aún mayor, considerando las diferencias ideológicas entre ambos líderes.

Expectativa por un cara a cara histórico

Analistas coinciden en que este nuevo streaming consolida a Westcol como un actor relevante en la esfera pública. No es común que un mismo creador reúna, en formatos similares, a dos de las figuras más influyentes y opuestas de la política colombiana.

El expresidente Uribe, líder del Centro Democrático, aceptó el reto de participar en un espacio donde la audiencia puede interactuar en tiempo real, hacer preguntas y cuestionar sin los filtros habituales del periodismo político.

¿Dónde ver la entrevista de Westcol con Álvaro Uribe?

La transmisión estará disponible en vivo a través del canal oficial de Westcol en Kick este 10 de mayo a las 4:00 PM. Se espera una experiencia inmersiva que muestre un lado más cotidiano del exmandatario, mientras se abordan temas de relevancia nacional bajo el lenguaje de la cultura digital.