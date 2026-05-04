Detrás del éxito del recordado Yeison Jiménez, siempre hubo una figura clave que eligió mantenerse lejos de los reflectores: su esposa, Sonia Restrepo. Hoy, tras la trágica muerte del artista, su nombre cobra fuerza entre los seguidores que buscan mantener viva la memoria del ídolo de la música popular.

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La tragedia que marcó a Colombia en 2026

El 10 de enero de 2026 quedó grabado como una fecha dolorosa para la industria musical del país. Un accidente aéreo cerca de Paipa terminó con la vida del cantante de música popular y su equipo de trabajo, en un hecho que conmocionó a millones de fanáticos.

La aeronave en la que viajaban se accidentó y explotó, apagando de forma instantánea la vida del cantante en el punto más alto de su carrera. Desde entonces, el lugar del siniestro se ha transformado en un sitio de homenaje, visitado por seguidores que continúan rindiendo tributo al artista.

Sonia Restrepo: el amor que sostuvo al “Aventurero”

Lejos del espectáculo, Sonia Restrepo fue mucho más que la esposa de Yeison Jiménez. Desde los inicios difíciles hasta la consolidación del éxito, se convirtió en su apoyo incondicional y en el pilar de su familia junto a sus hijos: Thaliana, Santiago y María Camila.

Tras la partida del artista, Restrepo asumió un rol clave como guardiana de su legado, manteniendo viva su memoria mientras sostiene emocionalmente a su familia en medio del duelo.

La promesa que quedó pendiente

En una emotiva entrevista con el programa Expediente final, Sonia Restrepo abrió su corazón y compartió detalles inéditos sobre su relación con el cantante y los momentos posteriores a la tragedia.

Confesó que ha atravesado un profundo dolor, incluso cuestionando su fe ante la pérdida. Extraña los gestos cotidianos: los abrazos, las llamadas y la compañía diaria de Yeison.

Uno de los momentos más conmovedores de su relato fue la revelación de una promesa que nunca pudo cumplirse: el artista planeaba casarse con ella en 2026. Restrepo aseguró que aún conserva el anillo como uno de sus tesoros más valiosos, aferrándose a la esperanza de reencontrarse en otra vida.