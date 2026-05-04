Preocupación por salud del padre de Shakira: habría estado en UCI

Hay preocupación por el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, quien habría sido ingresado de urgencia a una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una isquemia el pasado 2 de mayo. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hombre, de 94 años, permaneció cerca de 24 horas en cuidados intensivos antes de ser trasladado a una habitación tras mostrar signos de mejoría.

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Según la información conocida, la artista habría recibido la noticia sobre la salud de su padre pocas horas antes de subir al escenario en su multitudinario concierto en Copacabana, en Río de Janeiro. Pese a la difícil situación personal, la cantante decidió cumplir con su compromiso profesional y se presentó ante más de dos millones de asistentes, en un espectáculo que marcó un hito en su carrera.

Sin embargo, algunos asistentes y seguidores notaron que la artista lucía más contenida de lo habitual, lo que posteriormente tomó sentido tras conocerse la situación personal que atravesaba en ese momento.

El estado de salud del papá de Shakira

La salud de William Mebarak ha sido motivo de preocupación en varias ocasiones en los últimos años. En 2022 sufrió una caída que lo llevó a ser hospitalizado, en medio de un periodo complejo para la artista a nivel personal. Posteriormente, en 2023, fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar una hidrocefalia, procedimiento que implicó la implantación de una válvula cerebral.

Desde entonces, ha requerido cuidados constantes debido a su edad y condición médica. Incluso en 2025 circularon versiones sobre un posible deterioro de su salud, aunque en ese momento su entorno aseguró que se encontraba estable.



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Hasta ahora, ni la artista ni su equipo han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación, lo que ha incrementado la expectativa entre sus seguidores y medios de comunicación. Según algunas versiones, se espera que Shakira viaje en los próximos días a Barranquilla para acompañar a su padre durante su recuperación, aunque esta información no ha sido confirmada.