PGN abre investigación a director de cárcel de Itagüí por parranda vallenata

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el director de la cárcel La Paz de Itagüí, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026, en medio del escándalo por una parranda vallenata realizada al interior del penal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la indagación busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos del personal directivo, incumpliendo las disposiciones fijadas por la Dirección General del INPEC. La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia también pretende verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye una falta disciplinaria y establecer si el funcionario actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

El proceso se deriva de una compulsa de copias ordenada en el marco de una investigación previa relacionada con la fiesta realizada el pasado 8 de abril dentro de la cárcel, en la que participaron cabecillas de bandas criminales recluidos en ese centro penitenciario. Este hecho generó una fuerte controversia por posibles fallas en los controles de seguridad y vigilancia.

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Por estos mismos hechos, 12 funcionarios del INPEC fueron apartados de sus cargos por tres meses sin derecho a remuneración. Entre los investigados se encuentran siete dragoneantes, tres tenientes, un intendente y un inspector jefe que estaban de turno el día en que se realizó la parranda.

Además, fue vinculado el director encargado del penal, Fabián Leandro León Rodríguez, quien se desempeña como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público. Con la apertura de esta nueva investigación, el número de funcionarios involucrados en el caso asciende a 13.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal para determinar si hubo conductas delictivas como prevaricato por omisión. El objetivo es establecer posibles responsabilidades de funcionarios encargados de los controles de ingreso y de la supervisión al interior del penal.

Dentro de las diligencias, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron una inspección judicial en la cárcel de Itagüí, en la que recolectaron pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad, registros de la guardia y documentos relacionados con la autorización de ingreso de artistas y asistentes.

Asimismo, la Fiscalía compulsó copias para investigar el patrimonio del cantante vallenato Nelson Velásquez, con el fin de establecer si pudo incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito en relación con estos hechos.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y no descartan nuevas decisiones disciplinarias o penales en el marco de este caso, que ha puesto en evidencia posibles fallas en el control dentro del sistema penitenciario.