¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte. Se propagan principalmente a través de roedores infectados y sus excretas.

El contagio ocurre, por lo general, por inhalación. Es decir, cuando una persona respira en lugares abiertos o cerrados donde heces u orina de roedores infectados contaminaron el ambiente.

También puede darse por contacto directo con roedores vivos o muertos, o con sus heces u orina. La transmisión por mordedura o rasguño es posible, pero poco frecuente.

La transmisión entre personas es considerada muy poco probable. Solo se ha descrito en algunos casos de contacto estrecho y prolongado, principalmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur.

Estos virus pueden causar enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Síntomas, tratamiento y lo que se sabe del crucero

El periodo de incubación suele ser de una a tres semanas, aunque puede variar entre 3 y 45 días. Algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas o desarrollar cuadros leves.

En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, los síntomas iniciales se parecen a los de una gripa: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Después de algunos días puede aparecer dificultad respiratoria. Si el cuadro se agrava, puede derivar en síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una condición poco frecuente, pero potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

No existe un tratamiento específico. Los pacientes con cuadros graves deben ser atendidos en centros hospitalarios, preferiblemente con unidades de cuidados intensivos y asistencia respiratoria mecánica.

En el caso del crucero, el Ministerio de Sanidad de España informó que mantiene contacto continuo con la Organización Mundial de la Salud, las autoridades del barco, Países Bajos, país de nacionalidad de la embarcación, y Reino Unido.

Las medidas de prevención incluyen mantener los espacios limpios para evitar roedores, eliminar objetos en desuso que puedan servir como nido, ventilar ambientes antes de ingresar si se sospecha presencia de estos animales y tener cuidado con filtros o conductos de ventiladores y aires acondicionados que hayan podido estar en contacto con polvo contaminado.