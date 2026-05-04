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Abecé del hantavirus: lo que se sabe del brote en crucero que viaja desde Argentina

Lun, 04/05/2026 - 13:05
Un crucero que salió de Argentina reporta seis afectados y tres fallecidos. Autoridades apuntan a contagios en la embarcación.
Enfermedad
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Referencia / Pexels

Las autoridades sanitarias de España siguen el caso de un crucero que partió desde Argentina y en el que se reportaron seis personas afectadas por una enfermedad respiratoria asociada al hantavirus. Hasta el momento, tres personas contagiadas han fallecido.

La embarcación, con alrededor de 150 personas a bordo y cerca de 10 ciudadanos españoles, hizo una escala en Sudáfrica, donde se realizaron análisis y uno de los cadáveres dio positivo para hantavirus.

De acuerdo con la información conocida, las evidencias actuales apuntan a que los contagios se habrían producido en la propia embarcación. Sin embargo, no se descarta que alguna persona se haya infectado por exposición a ratas o que un médico se haya contagiado por contacto estrecho con uno de los fallecidos.

Dutch cruise ship MV Hondius (back) is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome.
Créditos:
EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte. Se propagan principalmente a través de roedores infectados y sus excretas.

El contagio ocurre, por lo general, por inhalación. Es decir, cuando una persona respira en lugares abiertos o cerrados donde heces u orina de roedores infectados contaminaron el ambiente.

También puede darse por contacto directo con roedores vivos o muertos, o con sus heces u orina. La transmisión por mordedura o rasguño es posible, pero poco frecuente.

La transmisión entre personas es considerada muy poco probable. Solo se ha descrito en algunos casos de contacto estrecho y prolongado, principalmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur.

Estos virus pueden causar enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Síntomas, tratamiento y lo que se sabe del crucero

El periodo de incubación suele ser de una a tres semanas, aunque puede variar entre 3 y 45 días. Algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas o desarrollar cuadros leves.

En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, los síntomas iniciales se parecen a los de una gripa: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Después de algunos días puede aparecer dificultad respiratoria. Si el cuadro se agrava, puede derivar en síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una condición poco frecuente, pero potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

No existe un tratamiento específico. Los pacientes con cuadros graves deben ser atendidos en centros hospitalarios, preferiblemente con unidades de cuidados intensivos y asistencia respiratoria mecánica.

En el caso del crucero, el Ministerio de Sanidad de España informó que mantiene contacto continuo con la Organización Mundial de la Salud, las autoridades del barco, Países Bajos, país de nacionalidad de la embarcación, y Reino Unido.

Las medidas de prevención incluyen mantener los espacios limpios para evitar roedores, eliminar objetos en desuso que puedan servir como nido, ventilar ambientes antes de ingresar si se sospecha presencia de estos animales y tener cuidado con filtros o conductos de ventiladores y aires acondicionados que hayan podido estar en contacto con polvo contaminado.

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