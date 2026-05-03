Trump revisará propuesta de paz enviada por Irán en medio de tensiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que revisará en los próximos días una propuesta de paz enviada por Irán para poner fin al conflicto, pese a haber manifestado previamente su escepticismo frente al contenido del documento. “No puedo imaginar que sea aceptable”, señaló en un mensaje difundido en su red Truth, en el que cuestionó que Teherán no haya asumido suficientes responsabilidades.



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El plan iraní, compuesto por 14 puntos, fue presentado a través de un mediador paquistaní como respuesta a una iniciativa previa de Washington. Entre sus principales exigencias se encuentran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses de la región, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, así como la liberación de activos congelados y el pago de compensaciones.

Diferencias clave en la negociación entre Irán y EE.UU.

Uno de los principales puntos de tensión radica en los tiempos y el enfoque del acuerdo. Mientras Estados Unidos había planteado inicialmente un alto el fuego de dos meses, Irán propone resolver las diferencias en un plazo de 30 días y avanzar directamente hacia el fin definitivo de la guerra, incluyendo escenarios como Líbano y el control del estrecho de Ormuz.



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El mandatario estadounidense ha mantenido una postura ambivalente frente a las negociaciones, alternando mensajes de apertura con críticas a la propuesta iraní. Aunque reconoció que existe comunicación entre ambas partes, también ha afirmado que no está satisfecho con el rumbo de las conversaciones.

Por ahora, Teherán permanece a la espera de una respuesta oficial de Washington, en un contexto marcado por un alto el fuego frágil y tensiones persistentes en la región.