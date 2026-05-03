Una investigación de la Universidad del Rosario advierte que entre 200.000 y 400.000 personas trabajan actualmente en plataformas digitales en Colombia, como Rappi, Uber o Didi, en medio de condiciones marcadas por ingresos insuficientes, informalidad y falta de protección social.

El estudio, titulado El nuevo panorama del trabajo informal en plataformas digitales en Colombia, fue liderado por el sociólogo y profesor Óscar Javier Maldonado, de la Escuela de Ciencias Humanas, y se basó en más de 340 entrevistas a profundidad.

Según la investigación, aunque miles de colombianos encuentran en estas aplicaciones una alternativa de ingreso, el modelo estaría profundizando la precarización laboral en el país.

Ingresos bajos y jornadas extensas

Datos de Fedesarrollo citados en el estudio señalan que un repartidor gana en promedio $867.000 mensuales por 35 horas semanales, mientras que los conductores alcanzan cerca de $1,2 millones por 44,6 horas.

Sin embargo, la investigación documentó casos de personas que trabajan más de 70 horas semanales sin lograr ingresos equivalentes al salario mínimo.

“Las plataformas prosperan en escenarios de desigualdad, capitalizan la informalidad y fomentan la precarización”, señaló Maldonado, quien advirtió que este modelo “es propio de un capitalismo en el que la rentabilidad prima sobre el bienestar de los trabajadores”.

El análisis también alertó sobre los riesgos físicos del trabajo en plataformas. Una encuesta citada indica que el 36,8% de los repartidores ha sufrido accidentes de tránsito y el 33,3% enfermedades relacionadas con su actividad, en un contexto en el que la mayoría carece de cobertura en seguridad social.

El reto de la regulación

Uno de los hallazgos más críticos está relacionado con el futuro pensional. Cerca del 10% de los trabajadores está próximo a la edad de jubilación sin garantías de retiro, en un país donde solo el 40% cotiza a pensión y el 75% de los adultos mayores no ha contribuido al sistema.

Para Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Colombia enfrenta un “mal equilibrio” en el mercado laboral.

“Las formas de trabajo cambiaron, pero la regulación no ha avanzado al mismo ritmo. Es posible encontrar un punto en el que estas plataformas generen empleo sin profundizar la informalidad”, afirmó.

La investigación también analiza la reforma laboral de 2025, Ley 2466, que incorporó por primera vez regulaciones para trabajadores de plataformas, especialmente repartidores. Aunque el estudio reconoce avances en seguridad social, advierte que persisten vacíos, en particular para los conductores.

“El país está mejor que hace cinco años, pero aún lejos de condiciones laborales justas. Este es apenas un primer paso”, concluyó Maldonado.

El investigador agregó que el desafío no es frenar las plataformas, sino evitar que su crecimiento dependa de la vulnerabilidad de quienes trabajan en ellas.