El crecimiento salarial también alcanza a otras figuras clave. Sydney Sweeney pasó de ganar 44 mil dólares por capítulo a cerca de 800 mil, reflejando su creciente popularidad. Por su parte, Alexa Demie incrementó su pago a unos 600 mil, mientras que Jacob Elordi alcanzaría los 700 mil por episodio, en medio de su ascenso en Hollywood.

Otros integrantes del reparto, como Hunter Schafer, también habrían recibido aumentos significativos, con cifras que oscilan entre los 250 mil y 500 mil dólares por episodio. Este salto salarial evidencia la evolución del elenco desde sus inicios como talentos emergentes hasta convertirse en figuras consolidadas.

El aumento en los sueldos responde al impacto cultural y comercial de la serie. Desde su estreno, Euphoria se ha convertido en un fenómeno global que domina conversaciones en redes sociales, marca tendencias y atrae a millones de espectadores, elevando el valor de sus protagonistas dentro de la industria del entretenimiento.