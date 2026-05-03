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¿Cuánto ganaron los protagonistas de Euphoria en la tercera temporada?

Dom, 03/05/2026 - 08:00
Diversos reportes indican que los protagonistas de la serie 'Euphoria' vieron un considerable incremento en lo que cobran por episodio esta nueva temporada.
Euphoria tercera temporada
Créditos:
Cortesía HBO Max

La tercera temporada de Euphoria no solo está generando expectativa por su trama, sino también por los millonarios sueldos de su elenco, que hoy figura entre los mejor pagados de la televisión. Tras renegociar sus contratos, las estrellas principales lograron cifras récord impulsadas por el éxito global de la serie.

Encabezando la lista está Zendaya, quien además de protagonizar la historia como Rue, se desempeña como productora ejecutiva. Gracias a este doble rol, ella habría asegurado un salario cercano a 1 millón de dólares por episodio, consolidándose como una de las mejor pagadas de la industria televisiva actual.

El crecimiento salarial también alcanza a otras figuras clave. Sydney Sweeney pasó de ganar 44 mil dólares por capítulo a cerca de 800 mil, reflejando su creciente popularidad. Por su parte, Alexa Demie incrementó su pago a unos 600 mil, mientras que Jacob Elordi alcanzaría los 700 mil por episodio, en medio de su ascenso en Hollywood.

Otros integrantes del reparto, como Hunter Schafer, también habrían recibido aumentos significativos, con cifras que oscilan entre los 250 mil y 500 mil dólares por episodio. Este salto salarial evidencia la evolución del elenco desde sus inicios como talentos emergentes hasta convertirse en figuras consolidadas.

El aumento en los sueldos responde al impacto cultural y comercial de la serie. Desde su estreno, Euphoria se ha convertido en un fenómeno global que domina conversaciones en redes sociales, marca tendencias y atrae a millones de espectadores, elevando el valor de sus protagonistas dentro de la industria del entretenimiento.

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