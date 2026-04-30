Madonna y Sabrina Carpenter lanzan “Bring Your Love” este 30 de abril

La industria musical se prepara para uno de los lanzamientos más comentados del año: la colaboración entre Madonna y Sabrina Carpenter, quienes unirán sus voces en el sencillo Bring Your Love.

El anuncio fue realizado por la llamada “reina del pop” a través de sus redes sociales, donde compartió la portada oficial del tema junto con la fecha y hora de estreno: 30 de abril a las 3:00 p. m. (PST). La publicación no tardó en encender a los fanáticos, que llevaban días especulando sobre una posible colaboración.

El proyecto tomó aún más fuerza luego de que ambas artistas compartieran escenario durante el segundo fin de semana del festival Coachella, donde interpretaron clásicos como Vogue y Like a Prayer. Aquella presentación no solo sorprendió al público, sino que también sirvió como antesala del lanzamiento oficial del tema, que ya había sido interpretado en vivo.



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Tras ese momento, ambas confirmaron que Bring Your Love llegará a plataformas digitales este jueves, tal como lo anunciaron en sus redes sociales, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre el sonido de la canción, todo apunta a una mezcla de estilos que combine la experiencia y el sello icónico de Madonna con la frescura y popularidad actual de Carpenter, quien se ha consolidado como una de las figuras más virales del pop contemporáneo, pese a llevar más de una década en la industria.

Además, esta colaboración llega en un momento clave para Carpenter, quien atraviesa uno de los picos más altos de su carrera, consolidándose como una figura central dentro de la cultura pop actual.