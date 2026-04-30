Reanudan vuelos directos entre EE. UU. y Venezuela después de 7 años

Después de casi siete años sin conexión directa, este jueves despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami el primer vuelo comercial sin escalas hacia Caracas, operado por American Airlines, en un hecho que marca el restablecimiento de una ruta clave entre Estados Unidos y Venezuela.
La salida del avión estuvo rodeada de un ambiente simbólico y festivo, con presencia de pasajeros emocionados, banderas venezolanas y un desayuno típico que incluyó arepas y tequeños, en un gesto que convirtió el embarque en una especie de celebración colectiva antes del despegue.
La ruta había sido suspendida en 2019 debido a las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump, durante su primer mandato entre 2017 y 2021. Desde entonces, los viajeros se vieron obligados a realizar trayectos más largos con escalas en terceros países.
El retorno de este vuelo directo fue recibido como un alivio por muchos pasajeros, quienes expresaron su satisfacción por recuperar una conexión más rápida con sus familias en Venezuela, tras años de dificultades para viajar.
Fiesta en la terminal de Miami antes del despegue
En la terminal del aeropuerto de Miami-Dade, la jornada estuvo marcada por una ambientación especial. American Airlines decoró su área de salida con banderas de Venezuela y Estados Unidos, además de globos en los colores amarillo, azul y rojo que representan al país suramericano.
El tradicional aviso de “Caracas Check-in”, ausente desde marzo de 2019, volvió a aparecer en los mostradores, acompañado de guirnaldas y símbolos patrios que reforzaron el carácter histórico del momento.
Antes del abordaje, varios viajeros posaron junto a la tripulación del vuelo, en un ambiente cargado de emoción. Sin embargo, muchos de ellos optaron por no hablar públicamente o mantener su identidad en reserva, alegando razones de seguridad.
Una de las pasajeras afirmó a medios internacionales que este retorno representa una oportunidad para acercarse nuevamente a sus seres queridos, luego de años de viajes complicados y extensos itinerarios con múltiples escalas.
Costos elevados y restricciones migratorias
Pese al entusiasmo por la reapertura de la ruta, el flujo de pasajeros aún no alcanza niveles altos. Uno de los principales factores es el costo de los tiquetes, que según registros de American Airlines supera los 2.700 dólares en algunas fechas recientes, mientras que en otras puede bajar a alrededor de 1.000 dólares.
A esto se suman las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a ciudadanos venezolanos y la ausencia de servicios consulares de Venezuela en territorio estadounidense, lo que ha limitado la movilidad de muchos viajeros.
El vuelo directo, autorizado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos en marzo pasado, operará con frecuencia diaria. La ruta parte de Miami hacia Caracas al inicio del día y regresa desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en la tarde, con llegada a Florida en horas de la noche.
Con este reinicio, American Airlines retoma una conexión que durante décadas fue fundamental para la movilidad entre ambos países, en medio de expectativas por su impacto en la reunificación familiar y el intercambio bilateral.
*Con información de EFE*