Reanudan vuelos directos entre EE. UU. y Venezuela después de 7 años

Fiesta en la terminal de Miami antes del despegue

En la terminal del aeropuerto de Miami-Dade, la jornada estuvo marcada por una ambientación especial. American Airlines decoró su área de salida con banderas de Venezuela y Estados Unidos, además de globos en los colores amarillo, azul y rojo que representan al país suramericano.

El tradicional aviso de “Caracas Check-in”, ausente desde marzo de 2019, volvió a aparecer en los mostradores, acompañado de guirnaldas y símbolos patrios que reforzaron el carácter histórico del momento.

Antes del abordaje, varios viajeros posaron junto a la tripulación del vuelo, en un ambiente cargado de emoción. Sin embargo, muchos de ellos optaron por no hablar públicamente o mantener su identidad en reserva, alegando razones de seguridad.

Una de las pasajeras afirmó a medios internacionales que este retorno representa una oportunidad para acercarse nuevamente a sus seres queridos, luego de años de viajes complicados y extensos itinerarios con múltiples escalas.

Costos elevados y restricciones migratorias

Pese al entusiasmo por la reapertura de la ruta, el flujo de pasajeros aún no alcanza niveles altos. Uno de los principales factores es el costo de los tiquetes, que según registros de American Airlines supera los 2.700 dólares en algunas fechas recientes, mientras que en otras puede bajar a alrededor de 1.000 dólares.

A esto se suman las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a ciudadanos venezolanos y la ausencia de servicios consulares de Venezuela en territorio estadounidense, lo que ha limitado la movilidad de muchos viajeros.

El vuelo directo, autorizado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos en marzo pasado, operará con frecuencia diaria. La ruta parte de Miami hacia Caracas al inicio del día y regresa desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en la tarde, con llegada a Florida en horas de la noche.

Con este reinicio, American Airlines retoma una conexión que durante décadas fue fundamental para la movilidad entre ambos países, en medio de expectativas por su impacto en la reunificación familiar y el intercambio bilateral.

*Con información de EFE*