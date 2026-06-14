La selección de Alemania arrancó este domingo su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron al seleccionado de Julian Nagelsmann contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje", afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

Goleada para la historia

Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.



El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

"Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir", dijo Nagelsmann, quien alcanzó los 1.000 días al mando de Alemania.



"No se trata de mis objetivos, se trata de nuestros objetivos. Estamos en un camino importante y hay cosas que podemos hacer mejor", consideró. EFE



Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador.