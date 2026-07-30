En la cancha de Barquisimeto, escenario improvisado tras los sismos que sacudieron la capital venezolana semanas atrás, se definió el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe arribó a suelo rival arrastrando una ventaja de dos tantos conseguida en casa, con la firme intención de sellar la clasificación frente a Caracas FC.

El silbato inicial dio paso a una lucha trabada en el medio sector, pero no pasó mucho tiempo antes de que la escuadra colombiana impusiera las condiciones del encuentro. Con el pasar de los minutos, la visita adelantó sus líneas y encontró orden bajo el mando de Daniel Torres, el engranaje principal que equilibró la zaga y la creación ofensiva.

Las combinaciones de Ómar Frasica junto a Jáder Obrian y Hugo Rodallega inquietaron constantemente la portería resguardada por Frankarlos Benítez, aunque la falta de puntería impidió inaugurar el marcador tempranamente, abriendo incluso ventanas para que el conjunto local asustara a Andrés Mosquera Marmolejo.

Al regresar del descanso, los anfitriones saltaron con la urgencia de recortar distancias y buscaron sorprender mediante un potente remate de larga distancia, el cual fue repelido con temple por el guardameta 'cardenal'. Pese a ese empuje inicial, el dominio volvió a teñirse de rojo y la insistencia dio sus frutos sobre la fracción 55: un rápido despliegue al contragolpe encabezado por Obrian terminó en los pies de Nahuel Bustos, quien definió con sutileza para abrir el marcador.

El golpe desarmó a los locales, al punto que, al minuto 76, un centro preciso de Maximiliano Lovera que iba a Hugo Rodallega fue mal rechazado por el jugador Ángel Figueroa, quien terminó haciendo autogol. La faena se completó a los 82 minutos con una magistral anotación de Franco Fagúndez que selló el 3-0 definitivo de la jornada.

Con un lapidario 5-0 en el marcador global, los dirigidos por Pablo Repetto confirmaron su clasificación a los octavos de final, donde medirán fuerzas ante el River Plate comandado por Eduardo Coudet.

¿Cuándo jugará frente a River Plate?

El partido de ida de los octavos de final, entre Santa Fe y River Plate, se disputará el próximo 12 de agosto en El Campín de Bogotá; la vuelta se jugará el día 18 en Buenos Aires (Argentina).