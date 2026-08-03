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Capturan en Estados Unidos a exfutbolista colombiano: ¿de quién se trata?

El exdelantero de la MLS y del Once Caldas, de 52 años, sin embargo, quedó en libertad bajo fianza.
Diego Serna, exfutbolista colombiano, detenido en Miami por tráfico de drogas
Créditos:
Miami Diario

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Miami al exfutbolista colombiano Diego Serna y lo acusaron de tráfico de drogas por intentar ingresar a Estados Unidos con casi 9.000 pastillas de hidrocodona.

El exjugador de Los Angeles Galaxy o New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), y de Once Caldas de la liga colombiana, entre otros equipos, llegó al aeropuerto de Miami el pasado miércoles con dos mochilas que contenían siete frascos con los opiáceos, según documentos judiciales.

Las autoridades colombianas habían avisado a la policía estadounidense sobre el material que transportaba Serna, quien admitió todo a su llegada y se ofreció a colaborar, según los documentos judiciales.

Quedó libre bajo fianza

El exfutbolista, de 52 años, citó a una mujer en la zona de salidas del aeropuerto para entregarle la mochila con la droga bajo la supervisión de los agentes. Después del intercambio, fue detenida por las autoridades.

Según la declaración de Serna, un conocido pagó su pasaje de avión a cambio de transportar el cargamento. Tras comparecer ante un tribunal federal, el exdelantero quedó en libertad bajo una fianza de 100.000 dólares.

La audiencia para la lectura de cargos está programada para el 20 de agosto.

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Estados Unidos
Miami
Capturado
Once Caldas
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