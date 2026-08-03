Cambian requisitos para descuentos en comparendos

Desde este 3 de agosto entró en vigor un nuevo requisito para quienes quieran acceder a los descuentos por pronto pago de comparendos de tránsito. Ahora, los infractores deberán validar su identidad mediante reconocimiento facial y huellas dactilares antes de realizar el curso pedagógico.

La medida hace parte de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma creada para evitar fraudes y suplantaciones durante estos procesos. El sistema verifica la identidad de los usuarios con información de la Registraduría Nacional y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

De acuerdo con la Resolución 8863 de 2026 de la Superintendencia de Transporte, los Centros Integrales de Atención (CIA) deberán aplicar este procedimiento desde el 3 de agosto. Por su parte, los organismos de tránsito que también ofrecen estos cursos tendrán plazo hasta el 16 de septiembre para implementar el sistema.

La validación biométrica también se aplicará a los instructores que dictan las capacitaciones. Además, la Superintendencia anunció que realizará visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la nueva norma.

Según la entidad, el objetivo es garantizar que el beneficio por pronto pago sea utilizado únicamente por el infractor y evitar casos de suplantación de identidad en los cursos.