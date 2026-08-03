Los retos que asumirá Ana María Vesga como MinSalud

La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, llegará a la cartera con la tarea de enfrentar las dificultades financieras del sistema, reducir los retrasos en la atención, garantizar la entrega de medicamentos y definir el futuro de las EPS intervenidas. En sus primeras declaraciones a medios de comunicación, señaló que la prioridad del nuevo Gobierno será estabilizar el sector antes de impulsar cambios estructurales.

Vesga, quien se desempeñó como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, asumirá el Ministerio el próximo 7 de agosto. Tras conocerse su designación, afirmó que orientará su gestión hacia los pacientes, los trabajadores de la salud y la recuperación de la confianza entre los actores del sistema.

Un plan de choque para los pacientes represados

Uno de los primeros desafíos será atender la acumulación de consultas, procedimientos, tratamientos y entregas de medicamentos pendientes. En entrevista con La FM, Vesga reconoció que existe una “urgencia por la represa de atención acumulada” y aseguró que este será uno de los asuntos centrales durante los primeros cien días de su administración.

La futura ministra explicó que será necesario identificar los principales puntos de congestión y coordinar una respuesta con la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS, las instituciones prestadoras y los demás actores del sector. El objetivo será priorizar a los usuarios que llevan más tiempo esperando una cita, un medicamento o un procedimiento médico.

Este plan también deberá garantizar la continuidad de los servicios mientras se adoptan decisiones administrativas y financieras. Para Vesga, cualquier medida deberá comenzar por responder a las necesidades inmediatas de los pacientes y evitar nuevas interrupciones en los tratamientos.

Recuperar la estabilidad financiera

Otro reto será conseguir los recursos necesarios para aliviar las deudas, garantizar el pago de medicamentos y fortalecer la red de hospitales, clínicas y profesionales de la salud.

En una entrevista con Blu Radio, Vesga describió la situación con una comparación: “Este es un paciente en cuidado intensivo”. Según explicó, el sistema necesita una inyección de recursos para cumplir sus obligaciones y recuperar su capacidad de atención.

Entre las primeras tareas estará la revisión de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es decir, el valor que reconoce el Estado para financiar la atención de cada afiliado. Vesga sostuvo que deberán examinarse los cálculos de años anteriores, corregir las estimaciones correspondientes a 2025 y 2026 y preparar la financiación de 2027.

En declaraciones recogidas por La República, también planteó revisar el presupuesto de 2026 para establecer si existen recursos disponibles que puedan destinarse a las necesidades más urgentes. La futura ministra reconoció que el escenario fiscal es limitado, pero insistió en que el financiamiento del sistema tendrá que ser revisado.

Definir el futuro de las EPS intervenidas

La situación de las EPS bajo intervención será otro de los asuntos prioritarios. Vesga aseguró que cada entidad deberá ser evaluada de manera individual para determinar cuáles tienen posibilidades de recuperación y cuáles deberán salir del sistema.

La ministra designada habló de realizar una “alta cirugía” que permita establecer la realidad financiera y operativa de estas entidades. Según explicó, las EPS que puedan recuperarse deberán contar con una ruta de fortalecimiento, mientras que en los casos donde no exista viabilidad podrían adelantarse procesos de liquidación.

Uno de los casos más complejos será el de Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados y tiene presencia en gran parte del territorio nacional. Vesga afirmó que su estabilización representa, en buena medida, la estabilización de todo el sistema.

Antes de tomar una decisión definitiva, señaló que será necesario conocer el estado real de sus finanzas y operaciones. La liquidación no sería la primera alternativa; inicialmente, se buscaría convocar a sus accionistas y definir una ruta que permita recuperar la entidad y mejorar la atención de sus usuarios.

Recuperar la confianza entre los actores

Además de las dificultades económicas, Vesga considera que el sistema atraviesa una crisis de confianza. En Blu Radio sostuvo que la “erosión total de la confianza entre los actores” ha profundizado los problemas de atención, suministro de medicamentos y relaciones entre aseguradores, prestadores, proveedores y autoridades.

Por esta razón, su gestión buscará recuperar el diálogo entre las instituciones y establecer responsabilidades claras. Tras su nombramiento, aseguró que asumirá el cargo pensando en los pacientes y en quienes los atienden diariamente, bajo la idea de que “la salud se salva entre todos”.

La reforma no será la prioridad inmediata

Aunque el debate sobre la transformación del modelo continuará, Vesga ha descartado promover de manera inmediata una nueva reforma. En declaraciones recogidas por La República, aseguró que “no estamos en tiempo de grandes reformas”, pues primero deben resolverse los problemas de acceso que enfrentan los ciudadanos.

La futura ministra también expresó su intención de sacar la discusión de salud del escenario de confrontación política y concentrarla en soluciones concretas. Su hoja de ruta comenzará con la atención de los pacientes represados, la entrega de medicamentos, la recuperación financiera y la evaluación de las EPS intervenidas.

Así, el principal desafío de Ana María Vesga será estabilizar el sistema sin interrumpir los servicios ni trasladar las consecuencias de la crisis a los usuarios. Los resultados de sus primeros meses dependerán de la capacidad del Ministerio para coordinar a los actores del sector, garantizar recursos y convertir el anunciado plan de choque en mejoras concretas para los pacientes.