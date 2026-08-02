Abelardo de la Espriella nombra a Claudia Benavides como Ministra de Ciencia

En el marco del proyecto del presidente electo Abelardo De La Espriella, se anunció el nombramiento de Claudia Benavides Salazar como la nueva Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación para la «Patria Milagro». Su designación representa el primer gran triunfo del Banco de Talentos de la Patria Milagro, un proceso de convocatoria en el que participó por convicción y a través del cual fue seleccionada.
Un perfil académico y profesional
Hija de Pasto y adoptada por Manizales, Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Colombia (Sede Manizales), magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones por la Universidad Autónoma de Manizales y doctora (Ph.D.) en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad por la Universidad de Deusto en el País Vasco, España (2023).
Suma 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos para empresas, emprendimientos tradicionales y digitales, proyectos con enfoque de género, economía de la longevidad y bienestar humano. Entre sus cargos y roles destacan:
- Directora Ejecutiva de Incubar Manizales (2001–actualidad), incubadora y aceleradora de empresas de base tecnológica.
- Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad.
- Columnista sobre Economía de la Longevidad en el Diario La Patria de Manizales.
- Directora Ejecutiva de la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero (2004–2021).
- Docente universitaria de pregrado, posgrado y doctorado en instituciones como las universidades de Caldas, Manizales, Tecnológica de Pereira y la Red Mutis.
- Consultora y conferencista internacional para entidades como Confecámaras, ICBF, SCARE y Unión Temporal App Fest.
Los retos y objetivos de su gestión
Al asumir el Ministerio, la nueva ministra enfrenta tres retos principales:
- Recuperar la confianza de científicos e investigadores en las convocatorias del Ministerio.
- Reconfigurar el sistema nacional de ciencia y tecnología.
- Transferir el conocimiento al sector productivo empresarial y lograr que proteja socialmente a las comunidades.
Su visión para un horizonte de cuatro años busca convertir al Ministerio en el motor de la transformación productiva del país, estableciendo reglas claras y fijando una política de Estado consolidada. Entre sus metas cuantitativas y estratégicas están:
- Aportar de manera medible a la meta de crecimiento económico del 7%.
- Dejar en marcha una estrategia sostenida para elevar la inversión del país en ciencia (pública y privada) hacia el 1% del PIB, apalancando especialmente la inversión privada, considerando que actualmente ronda el 0,3%.