Abelardo de la Espriella designa a Ana María Rincón como nueva presidenta del Banco Agrario

¿Quién es Ana María Rincón?

Ana María Rincón Herrera nació en Neiva (Huila). Es Administradora de Empresas con especialización en Gerencia de Empresas Estratégicas y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero.

Durante su trayectoria ocupó cargos directivos en entidades como Banco Colpatria, donde trabajó durante más de 16 años, y posteriormente fue gerente regional de Banco Finandina en Neiva.

Además de su experiencia en el sector bancario, también incursionó en la política. Fue representante a la Cámara por el Huila entre 2014 y 2018, período en el que impulsó diferentes iniciativas para su departamento.

Su llegada al Congreso se produjo tras la muerte de su hijo, Sergio Younes Rincón, quien falleció en un accidente de tránsito mientras adelantaba su campaña política. Desde entonces, Rincón decidió continuar con el proyecto político que él lideraba.

También ha estado vinculada a la promoción de las Fiestas de San Pedro en el Huila, reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación.

Estará al frente del Banco Agrario

Con este nombramiento, Ana María Rincón reemplazará a Hernando Chica Zuccardi al frente del Banco Agrario, entidad estatal encargada de facilitar el acceso a servicios financieros para productores del campo, campesinos, pequeños empresarios y habitantes de las zonas rurales del país.

La designación hace parte de los últimos anuncios del presidente electo, quien continúa conformando el equipo que lo acompañará durante su mandato entre 2026 y 2030.