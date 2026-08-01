Muere Nirmal Purja: legendario alpinista falleció en una avalancha en Pakistán

El mundo del montañismo lamenta la muerte de Nirmal Purja, conocido como "Nims", uno de los alpinistas más destacados de los últimos años. El deportista nepalí falleció durante una expedición en el Broad Peak, en Pakistán, después de que una avalancha sorprendiera al grupo en la cordillera del Karakórum.

Purja alcanzó fama mundial en 2019 al lograr una hazaña considerada histórica: escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y medio, estableciendo un récord que revolucionó el alpinismo de alta montaña.

Su historia fue llevada a la pantalla en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, donde mostró el esfuerzo físico, mental y la determinación que lo llevaron a cumplir un desafío que muchos creían inalcanzable.