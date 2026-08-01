Muere Nirmal Purja: legendario alpinista falleció en una avalancha en Pakistán

El mundo del montañismo lamenta la muerte de Nirmal Purja, conocido como "Nims", uno de los alpinistas más destacados de los últimos años. El deportista nepalí falleció durante una expedición en el Broad Peak, en Pakistán, después de que una avalancha sorprendiera al grupo en la cordillera del Karakórum.
Purja alcanzó fama mundial en 2019 al lograr una hazaña considerada histórica: escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y medio, estableciendo un récord que revolucionó el alpinismo de alta montaña.
Su historia fue llevada a la pantalla en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, donde mostró el esfuerzo físico, mental y la determinación que lo llevaron a cumplir un desafío que muchos creían inalcanzable.
La tragedia que conmocionó al deporte
El accidente ocurrió mientras lideraba una expedición internacional en el Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo, con 8.051 metros de altitud. Una avalancha sorprendió al grupo durante el ascenso, dejando a los escaladores atrapados en una zona de difícil acceso.
Las complicadas condiciones climáticas retrasaron las labores de rescate y, tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Purja y de los demás integrantes de la expedición.
La noticia generó conmoción entre deportistas y amantes del montañismo, quienes destacaron no solo sus impresionantes récords, sino también su liderazgo y su participación en misiones de rescate para ayudar a otros escaladores.
Con su partida, Nirmal Purja deja un legado que va más allá de las cumbres conquistadas. Su disciplina, perseverancia y capacidad para romper los límites humanos lo convirtieron en una de las figuras más inspiradoras de la historia del alpinismo y en un referente para futuras generaciones.