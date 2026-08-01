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Volcán Puracé pasa a alerta naranja por aumento de su actividad

El Servicio Geológico Colombiano reportó un incremento en la actividad sísmica, las emisiones de gases y ceniza. Aunque la probabilidad de una erupción es mayor, aclaró que no significa que vaya a ocurrir de manera inminente.
sgc
Créditos:
SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó este 1 de agosto el nivel de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, tras detectar un aumento significativo en su actividad sísmica y en las emisiones de gases y ceniza.

La decisión fue adoptada luego de una evaluación realizada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, que desde el pasado 20 de julio ha registrado cambios importantes en el comportamiento del volcán.

Entre los principales indicadores se encuentra un incremento en la energía de los sismos localizados aproximadamente un kilómetro por debajo del cráter, así como un aumento en la temperatura de las emisiones de ceniza y en la cantidad de gases expulsados a la atmósfera.

Según el SGC, durante este periodo se han observado columnas de gas y ceniza que alcanzaron hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas cercanas a los 140 grados Celsius.

Además, los sistemas de monitoreo registraron emisiones de hasta 4.200 toneladas diarias de dióxido de azufre (SO₂) y un incremento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. La entidad señaló que estos parámetros corresponden a los valores más altos registrados desde que comenzó el monitoreo del Puracé en 1993.

¿Qué significa la alerta naranja?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que la alerta naranja indica que la probabilidad de una erupción es mayor, pero enfatizó que esto no significa que el volcán vaya a hacer erupción de forma inminente.

Mientras permanezca este nivel de alerta, el volcán será monitoreado las 24 horas del día y los boletines sobre su actividad serán emitidos diariamente.

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