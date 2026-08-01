Policía atribuye al ELN atentado con carro bomba en Cúcuta

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este sábado frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta.

El ataque dejó 14 personas lesionadas, entre ellas 11 uniformados y tres civiles, además de daños en instalaciones policiales, vehículos oficiales y establecimientos comerciales ubicados en los alrededores.

De acuerdo con el alto oficial, la explosión ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada, cuando un camión tipo NPR fue abandonado frente al comando de Policía y posteriormente detonado.