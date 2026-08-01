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Policía atribuye al ELN atentado con carro bomba en Cúcuta

El ataque dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 policías y tres civiles. Las autoridades aseguran que el vehículo fue acondicionado con explosivos ocultos entre alimentos.
EFE
Créditos:
EFE

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este sábado frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta.

El ataque dejó 14 personas lesionadas, entre ellas 11 uniformados y tres civiles, además de daños en instalaciones policiales, vehículos oficiales y establecimientos comerciales ubicados en los alrededores.

De acuerdo con el alto oficial, la explosión ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada, cuando un camión tipo NPR fue abandonado frente al comando de Policía y posteriormente detonado.

 

Las primeras investigaciones indican que el vehículo transportaba una carga de papa y zanahoria con el propósito de ocultar los explosivos.

Según la Policía, el camión contenía 15 artefactos explosivos, entre cilindros y tanques, que habrían sido activados de manera automática. Las autoridades atribuyen el ataque al Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, estructura perteneciente al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.

El director de la Policía confirmó que tres de los uniformados permanecen en estado grave, mientras que los demás reciben atención médica. Los tres civiles lesionados también fueron trasladados a centros asistenciales.

 

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