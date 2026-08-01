Habrían pagado $4 millones por crimen de María Camila Potosí

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían actuado de manera coordinada para engañar a la víctima y trasladarla hasta una vivienda ubicada en el sector Alto de Polvorines. Allí, presuntamente, fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé que esperaba.

La Fiscalía reveló que Yulieth Cecilia Angulo Escobar, señalada como presunta autora intelectual y material del crimen, habría ofrecido 4 millones de pesos a los demás implicados para ejecutar el homicidio.

Las pesquisas también establecieron que Angulo habría fingido estar embarazada para ganarse la confianza de María Camila. El día de los hechos la convenció de acompañarla a una supuesta pañalera en el sur de Cali y la transportó en motocicleta hasta el inmueble donde ocurrió el crimen.

Tras la denuncia por la desaparición de la joven, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Días después, investigadores del CTI encontraron el cuerpo de la víctima, pero la bebé que gestaba no estaba en el lugar.

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y deberán responder por los delitos que les atribuye la Fiscalía, mientras avanza el proceso judicial para esclarecer por completo uno de los casos que más ha conmocionado al país en las últimas semanas.