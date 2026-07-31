Banco de la República mantiene la tasa en 12 % tras nueva subida de la inflación

El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, decidió este viernes mantener en el 12 % la tasa básica de interés ante la tendencia al alza de la inflación, que en junio se ubicó en el 6,1 %.

Cuatro integrantes de la Junta Directiva del banco central votaron a favor de mantener la tasa, mientras que los otros tres respaldaron un incremento de 50 puntos básicos, según informó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez.

“La inflación total continuó aumentando en junio y se situó en 6,1 %. Esto obedeció al comportamiento de los alimentos y los precios regulados. En el caso de los alimentos, la inflación anual aumentó a 6,8 %, mientras que la de los regulados llegó al 5,9 %”, señaló la autoridad monetaria en el comunicado en el que explicó su decisión.

Las expectativas de inflación siguen por encima de la meta

Según el banco central, las expectativas de los analistas económicos sitúan el índice de precios al consumidor de Colombia en 6,6 % para diciembre de este año y en 5 % al cierre de 2027.

Por esa razón, la entidad considera necesario mantener una política monetaria restrictiva, consistente con la perspectiva de que la inflación retome una senda descendente durante 2027.

“Hacia el futuro, muchos indicios sugieren la necesidad de mantener una tasa de interés restrictiva durante un periodo prolongado, mientras se recupera la tendencia descendente de la inflación y se garantiza su convergencia hacia la meta” del 3 %, explicó Villar.

La reunión de este viernes fue la última de la Junta Directiva del Banco de la República en la que participó el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila. El próximo 7 de agosto asumirá el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que el nuevo titular de esa cartera será Miguel Gómez Martínez.

El Gobierno cuestiona la política monetaria restrictiva

“Frente a esta decisión, nosotros como Gobierno hemos insistido desde tiempo atrás en la importancia de detener el ejercicio de contracción económica que se produce como resultado de los incrementos en la tasa de interés de referencia, que ya están teniendo otras implicaciones sobre la economía”, manifestó Ávila.

Durante los últimos meses, el ministro saliente y el presidente colombiano, Gustavo Petro, tuvieron varios enfrentamientos con el Banco de la República debido a sus desacuerdos con el aumento de las tasas de interés. Ambos han argumentado que esta política frena el crecimiento económico.

La próxima reunión de la Junta Directiva para evaluar las tasas de interés se realizará el 30 de septiembre. EFE