La Cinemateca de Bogotá invita a participar en su Laboratorio de Capacidades Diversas, un espacio dedicado a fomentar la inclusión a través del cine.

Este laboratorio, orientado a personas con diversas habilidades, ofrece talleres en guion, dirección, edición y más, adaptados para asegurar la participación de todos.

¿De qué se trata el Laboratorio de Capacidades Diversas de la Cinemateca?

Este programa inclusivo busca integrar a personas de todas las edades en un entorno creativo, ofreciendo la oportunidad de desarrollar proyectos audiovisuales desde cero. Los participantes explorarán sus talentos en un ambiente colaborativo, apoyados por especialistas y recursos técnicos accesibles.

Determinaciones prácticas

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 30 de septiembre. Las sesiones, que inician el 14 de octubre y culminan el 16 de diciembre, se realizarán los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede de la Cinemateca, ubicada en Carrera 3 # 19-10. Para participar, los interesados deben completar un formulario en la web de la Cinemateca y enviar una carta de motivación.

Consulta e información:

Para dudas adicionales, la Cinemateca proporciona atención a través de su página web www.cinematecadebogota.gov.co y el teléfono (601) 379 57 50. Las consultas presenciales se pueden hacer en sus instalaciones durante el horario de atención.