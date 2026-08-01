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Explora el Laboratorio de Capacidades Diversas en la Cinemateca de Bogotá

Descubre cómo formar parte del Laboratorio de Capacidades Diversas de la Cinemateca de Bogotá y sumérgete en un espacio cultural inclusivo.
Grupo en taller inclusivo de cine en la Cinemateca de Bogotá
Créditos:
Kienyke IA

La Cinemateca de Bogotá invita a participar en su Laboratorio de Capacidades Diversas, un espacio dedicado a fomentar la inclusión a través del cine.

 Este laboratorio, orientado a personas con diversas habilidades, ofrece talleres en guion, dirección, edición y más, adaptados para asegurar la participación de todos. 

¿De qué se trata el Laboratorio de Capacidades Diversas de la Cinemateca?

Este programa inclusivo busca integrar a personas de todas las edades en un entorno creativo, ofreciendo la oportunidad de desarrollar proyectos audiovisuales desde cero. Los participantes explorarán sus talentos en un ambiente colaborativo, apoyados por especialistas y recursos técnicos accesibles. 

Determinaciones prácticas

 Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 30 de septiembre. Las sesiones, que inician el 14 de octubre y culminan el 16 de diciembre, se realizarán los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede de la Cinemateca, ubicada en Carrera 3 # 19-10. Para participar, los interesados deben completar un formulario en la web de la Cinemateca y enviar una carta de motivación. 

Consulta e información:

 Para dudas adicionales, la Cinemateca proporciona atención a través de su página web www.cinematecadebogota.gov.co y el teléfono (601) 379 57 50. Las consultas presenciales se pueden hacer en sus instalaciones durante el horario de atención.

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