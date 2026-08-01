Feria de las Flores 2026: Medellín florece con más de 120 eventos

Desde el 31 de julio y hasta el 9 de agosto, la capital de Antioquia recibirá a miles de visitantes con una programación que reúne más de 120 actividades gratuitas para el disfrute de locales y turistas para la Feria de las Flores.
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La edición número 69 busca resaltar la identidad paisa con eventos para toda la familia, espectáculos musicales, muestras culturales y experiencias que se desarrollarán en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.
¿Qué es la Feria de las Flores?
La Feria de las Flores es la celebración cultural y tradicional más importante de Medellín y una de las festividades más representativas de Colombia. Se realiza cada año, generalmente entre finales de julio y comienzos de agosto, para rendir homenaje a la tradición silletera, la riqueza floral de Antioquia y la identidad paisa.
Su origen se remonta a 1957, cuando fue creada para exaltar el trabajo de los campesinos floricultores del corregimiento de Santa Elena, quienes durante décadas transportaban flores en silletas de madera sobre sus espaldas para venderlas en Medellín.
Las actividades imperdibles de la Feria de las Flores
Como cada año, el tradicional Desfile de Silleteros será el evento central de la celebración. En esta oportunidad participarán 540 silleteros provenientes del corregimiento de Santa Elena, quienes exhibirán imponentes silletas elaboradas con miles de flores, manteniendo viva una tradición que ha pasado de generación en generación.
La programación también incluye el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, el Festival Nacional de la Trova, tablados musicales gratuitos en diferentes barrios, conciertos, actividades deportivas, muestras gastronómicas, espacios infantiles, recorridos por fincas silleteras y una amplia agenda cultural pensada para todos los públicos.
Otro de los grandes atractivos será la participación de más de 2.300 artistas en escenarios distribuidos por toda la ciudad, además de eventos familiares y zonas de entretenimiento que permitirán disfrutar la feria sin costo en gran parte de su programación. Según la Alcaldía de Medellín, cerca del 80 % de las actividades serán de acceso público y gratuito.
La Feria de las Flores no solo exalta la riqueza cultural y floral de Antioquia, sino que también impulsa el turismo, el comercio y la economía local, consolidándose como una de las festividades más importantes del país y una vitrina para mostrar al mundo las tradiciones, la hospitalidad y el talento de Medellín.