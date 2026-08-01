Feria de las Flores 2026: Medellín florece con más de 120 eventos

Desde el 31 de julio y hasta el 9 de agosto, la capital de Antioquia recibirá a miles de visitantes con una programación que reúne más de 120 actividades gratuitas para el disfrute de locales y turistas para la Feria de las Flores.

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La edición número 69 busca resaltar la identidad paisa con eventos para toda la familia, espectáculos musicales, muestras culturales y experiencias que se desarrollarán en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

¿Qué es la Feria de las Flores?

La Feria de las Flores es la celebración cultural y tradicional más importante de Medellín y una de las festividades más representativas de Colombia. Se realiza cada año, generalmente entre finales de julio y comienzos de agosto, para rendir homenaje a la tradición silletera, la riqueza floral de Antioquia y la identidad paisa.

Su origen se remonta a 1957, cuando fue creada para exaltar el trabajo de los campesinos floricultores del corregimiento de Santa Elena, quienes durante décadas transportaban flores en silletas de madera sobre sus espaldas para venderlas en Medellín.