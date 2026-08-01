Ejército desmantela mina ilegal vinculada a disidencias de las Farc en Tolima

El Ejército Nacional asestó un nuevo golpe a la minería ilegal en el sur del Tolima tras desmantelar una unidad de explotación clandestina de oro que, según las autoridades, era operada por el frente Ismael Ruiz, una estructura disidente de las Farc vinculada a alias Iván Mordisco.

La operación se llevó a cabo en la vereda Amoyá, zona rural del municipio de Chaparral, luego de labores de inteligencia que permitieron establecer que en el lugar se realizaban actividades de extracción minera sin los permisos exigidos por la ley.

El operativo fue liderado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército. Durante la intervención fueron destruidos una retroexcavadora, una draga, un motor tipo ACPM, combustible y otros equipos utilizados para la explotación ilegal, con un valor superior a los $470 millones.