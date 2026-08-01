Ejército desmantela mina ilegal vinculada a disidencias de las Farc en Tolima

El Ejército Nacional asestó un nuevo golpe a la minería ilegal en el sur del Tolima tras desmantelar una unidad de explotación clandestina de oro que, según las autoridades, era operada por el frente Ismael Ruiz, una estructura disidente de las Farc vinculada a alias Iván Mordisco.
La operación se llevó a cabo en la vereda Amoyá, zona rural del municipio de Chaparral, luego de labores de inteligencia que permitieron establecer que en el lugar se realizaban actividades de extracción minera sin los permisos exigidos por la ley.
El operativo fue liderado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército. Durante la intervención fueron destruidos una retroexcavadora, una draga, un motor tipo ACPM, combustible y otros equipos utilizados para la explotación ilegal, con un valor superior a los $470 millones.
De acuerdo con el Ejército, la mina producía aproximadamente 3.000 gramos de oro al mes, una actividad que representaba ingresos cercanos a $1.600 millones mensuales para la estructura armada ilegal, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de financiación.
La maquinaria incautada quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, entidad que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y avanzar en el proceso judicial.
El comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Pérez, aseguró que el operativo no solo afectó las finanzas del grupo ilegal, sino que también evitó un mayor impacto ambiental en la zona.
Según el oficial, la intervención permitió frenar la degradación de la capa vegetal, la remoción indiscriminada del subsuelo y el riesgo de contaminación de fuentes hídricas, afectaciones que suelen estar asociadas a la minería ilegal y que comprometen los ecosistemas y a las comunidades cercanas.