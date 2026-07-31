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11 mil uniformados custodiarán Cali: así se prepara la ciudad para la posesión de De la Espriella

Cali desplegará 11 mil uniformados el 7 de agosto para la posesión de Abelardo de la Espriella y evalúa restricciones de movilidad.
11 mil uniformados custodiarán Cali durante la posesión presidencial
Créditos:
Alcaldía de Cali

Más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública serán desplegados en Cali y otros puntos del Valle del Cauca durante la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el viernes 7 de agosto.

El operativo fue definido después de un consejo de seguridad entre el Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y las cúpulas militar y de Policía. La jornada será coordinada desde un Puesto de Mando Unificado nacional.

Seguridad en vías, aeropuerto y hoteles

La Policía Metropolitana contará con un refuerzo de 1.500 uniformados, que estarán ubicados en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, las principales vías, los hoteles y los escenarios incluidos en la agenda presidencial.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegará vigilancia aérea, sistemas antidrones y aeronaves tripuladas y no tripuladas. La Armada reforzará la seguridad en la vía Cali-Buenaventura y el litoral Pacífico, mientras el Ejército vigilará los accesos y salidas de la ciudad.

La ceremonia se realizará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. Después, el presidente electo se trasladará al Cantón Militar Pichincha para el reconocimiento de tropas y su primer consejo de seguridad como mandatario.

Cali evalúa restricciones

La Alcaldía analiza decretar ley seca y una jornada de día sin carro y sin moto. También se estudian restricciones al transporte de carga pesada, mudanzas, escombros y venta de combustible en recipientes.

Estas medidas todavía no han sido confirmadas y deberán ser reglamentadas mediante decretos distritales.

Las autoridades mantienen además una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir atentados o acciones criminales durante la jornada. En los próximos días se conocerán los cierres viales, horarios y excepciones que regirán el 7 de agosto.

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