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La necropsia de María Camila Potosí revela que fue asesinada con arma blanca

Medicina Legal estableció que la joven embarazada murió tras recibir al menos 15 heridas. La entidad aún debe confirmar si los restos hallados en Cali corresponden a su bebé.
María Camila Potosí
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La necropsia practicada a María Camila Potosí estableció que la joven de 21 años murió por múltiples heridas causadas con arma blanca. De acuerdo con el informe forense, su cuerpo presentaba al menos 15 lesiones.

María Camila, quien tenía ocho meses de embarazo, fue encontrada sin vida el 20 de julio en inmediaciones del río Meléndez, en Cali.

Hallan restos que podrían corresponder a su bebé

Como parte de la investigación, agentes del CTI de la Fiscalía y de la Policía localizaron restos humanos en una zona boscosa de la ciudad. De manera preliminar, las autoridades consideran que podrían corresponder a Alahia, la bebé que esperaba María Camila.

Según fuentes oficiales, uno de los capturados habría entregado información sobre el lugar donde se encontraban los restos. Estos fueron recuperados y deberán ser analizados por Medicina Legal para confirmar su identidad.

Cinco personas fueron capturadas

Las autoridades capturaron a cinco personas presuntamente relacionadas con la desaparición y el crimen. Fueron identificadas como Yulieth Angulo y cuatro hombres conocidos con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ.

Angulo sería la mujer registrada por una cámara de seguridad cuando transportaba a María Camila en una motocicleta el día en que fue vista por última vez. Las capturas se realizaron en Cali y en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca.

La hipótesis que investigan las autoridades

Una de las líneas de investigación señala que la mujer que trasladó a María Camila habría ganado su confianza mediante engaños con el propósito de apoderarse de la bebé.

Según esta hipótesis, la sospechosa habría fingido estar embarazada ante su expareja. Esta versión todavía deberá ser comprobada durante el proceso judicial y contrastada con las demás pruebas recopiladas por la Fiscalía.

Avanza la judicialización

Los cinco detenidos serán presentados ante un juez por su presunta participación en los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer los motivos del crimen y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los capturados.

Feminicidio
Cali
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