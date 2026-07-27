A la cárcel tres profesores acusados de abuso sexual contra estudiantes en Cesar, Bogotá y Meta

Una serie de investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto la presunta conducta delictiva de tres profesores en distintas regiones del país, quienes habrían aprovechado su posición de autoridad y la cercanía con sus alumnos para someterlos a agresiones de índole sexual. Ante la gravedad de los hechos, jueces de control de garantías ordenaron enviarlos a la cárcel de manera preventiva.

Las acciones judiciales fueron desarrolladas por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA). De acuerdo con el ente de control, los procesados instrumentalizaron la confianza e interacción directa de los entornos educativos para vulnerar la libertad e integridad de siete menores de edad.

Las investigaciones en los departamentos afectados

Uno de los hechos tuvo lugar en el municipio de El Paso, Cesar, donde el docente José Nolberto Muñoz Villazón fue judicializado por eventos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. La investigación determinó que el profesor utilizó su rol educativo para acercarse de forma continua e indebida a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

De manera parecida, en Bogotá se adelantó el proceso penal contra Hugo Horacio Poveda Lotero, a quien se le atribuyen múltiples agresiones sexuales cometidas contra un estudiante a su cargo durante el periodo comprendido entre 2019 y 2020.

El tercer caso se registró en Villavicencio, Meta, e involucra al profesor Jimmy Cárdenas Machado. Según el expediente judicial, este docente habría desplegado conductas de naturaleza sexual en contra de cinco alumnas, todas menores de 14 años, en hechos constitutivos que se habrían presentado de manera sostenida entre el año 2023 y marzo de 2026.

Atendiendo a la responsabilidad individual en cada expediente, la Fiscalía formuló imputación por conductas como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Pese a la contundencia del material probatorio expuesto en las audiencias, ninguno de los tres investigados aceptó los cargos. Con todo, los jueces acogieron la solicitud de la Fiscalía e impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.