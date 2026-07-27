El alcalde Alejandro Eder entregó los primeros detalles de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, una ceremonia sin precedentes en la historia republicana de Colombia.

La administración distrital propuso la Plaza de Caicedo como escenario principal, ofreció su experiencia en la organización de eventos internacionales y aseguró que la ciudad está preparada para recibir a mandatarios, delegaciones diplomáticas y medios de distintos países.

Plaza de Caicedo, el escenario propuesto

Eder planteó que la posesión se realice en la Plaza de Caicedo, uno de los lugares más representativos de la capital del Valle.

El alcalde destacó que allí se produjo el primer grito de independencia de Cali, el 3 de julio de 1810. También recordó que este sector fue el corazón de la zona verde durante la COP16, evento que reunió a miles de visitantes.

Aunque De la Espriella ha mencionado una guarnición militar como posible escenario, Eder considera que la ceremonia debería celebrarse en un espacio abierto y convertirse en una fiesta para Cali y el suroccidente colombiano.

La decisión final sobre el lugar estará en manos del presidente electo.

Cali ofrece una sede presidencial

La Alcaldía también puso a disposición de Abelardo de la Espriella el edificio de la FES, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona a comienzos de la década de 1990.

La propuesta es que el inmueble funcione como sede presidencial cada vez que el mandatario despache desde Cali.

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Para Eder, la posesión no debe limitarse a un acto simbólico. Espera que marque el comienzo de una relación más cercana entre el Gobierno Nacional, la ciudad y el suroccidente del país.

Así sería el dispositivo de seguridad

La ceremonia contará con la presencia de delegaciones internacionales y altos funcionarios. De acuerdo con el alcalde, se espera la llegada de mandatarios de otros países, representantes diplomáticos y medios extranjeros.

Eder señaló que el número de uniformados y las características del operativo serán definidos por la Casa Militar y los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía.

El mandatario local aseguró que Cali ya demostró durante la COP16 que tiene capacidad para organizar y proteger eventos de alcance mundial, siempre que reciba los recursos necesarios.

Una oportunidad para volver a poner a Cali en el mapa

Eder afirmó que la posesión representa una oportunidad para fortalecer la imagen internacional de la ciudad y abrir una nueva etapa de cooperación con Bogotá.

También recordó que Cali ha solicitado mayor respaldo nacional en seguridad y en proyectos estratégicos, como el tren de cercanías y la Universidad de Oriente.

La expectativa de la administración distrital es que la posesión de Abelardo de la Espriella sea el punto de partida de una relación más constructiva entre el Gobierno central y la región.