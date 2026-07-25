Tunja elige alcalde este domingo: estas son las medidas especiales

Los habitantes de Tunja acudirán a las urnas este domingo 26 de julio para elegir al nuevo alcalde de la ciudad, en unas elecciones atípicas convocadas tras la destitución e inhabilidad por 14 años de Mikhail Krasnov.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, la Alcaldía expidió el Decreto 0184 de 2026, que establece medidas especiales de orden público desde las 7:00 p. m. de este sábado 25 de julio hasta el mediodía del lunes 27 de julio.

En total, 11 candidatos disputan la Alcaldía de Tunja y 142.847 ciudadanos están habilitados para votar en 362 mesas, distribuidas en 26 puestos de votación, incluyendo uno en el Puente de Boyacá, otro en la cárcel y un puesto censo.