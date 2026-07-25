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Tunja elige alcalde este domingo: estas son las medidas especiales

Más de 142.000 ciudadanos podrán votar en las elecciones atípicas para elegir al reemplazo de Mikhail Krasnov. Las autoridades decretaron ley seca y reforzaron la seguridad.
Registraduria
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Registraduría

Los habitantes de Tunja acudirán a las urnas este domingo 26 de julio para elegir al nuevo alcalde de la ciudad, en unas elecciones atípicas convocadas tras la destitución e inhabilidad por 14 años de Mikhail Krasnov.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, la Alcaldía expidió el Decreto 0184 de 2026, que establece medidas especiales de orden público desde las 7:00 p. m. de este sábado 25 de julio hasta el mediodía del lunes 27 de julio.

En total, 11 candidatos disputan la Alcaldía de Tunja y 142.847 ciudadanos están habilitados para votar en 362 mesas, distribuidas en 26 puestos de votación, incluyendo uno en el Puente de Boyacá, otro en la cárcel y un puesto censo.

 

Entre las principales restricciones se encuentra la ley seca, además de la prohibición del transporte de parrillero en motocicleta, el uso de drones y el traslado de escombros, cilindros de gas, combustibles, líquidos inflamables y otros residuos peligrosos.

Asimismo, durante la jornada electoral estará prohibida la propaganda política en espacios públicos cercanos a los puestos de votación, así como manifestaciones, desfiles y cualquier acto de proselitismo.

Para garantizar la seguridad, las autoridades desplegarán 702 policías y 100 soldados, quienes custodiarán los puestos de votación y realizarán controles en distintos puntos de la ciudad.

La Registraduría y la Alcaldía señalaron que ya fueron realizados los simulacros logísticos y de escrutinio para asegurar el correcto desarrollo de las elecciones.

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