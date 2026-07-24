“Supuestamente estaba embarazada”: expareja de sospechosa por crimen de María Camila Potosí

Carlos Rincón, expareja de la mujer señalada como principal sospechosa del crimen de María Camila Potosí, publicó un video en sus redes sociales en el que expuso su versión de los hechos relacionados con el asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

Según explicó, decidió hacer público su testimonio porque teme por su seguridad y la de su familia, quienes, aseguró, han recibido amenazas en los últimos días: “Nos están diciendo que van a llegar a quemar la casa, que tenemos que irnos del barrio”.

En su relato, también sostuvo que su expareja fue entregada por su familia a las autoridades y que actualmente permanece bajo su custodia, aunque la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre esta versión.

“La Fiscalía ya la tiene a ella en custodia, en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo, cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en el caso”, señaló. De acuerdo con Rincón, la mujer fue llevada inicialmente a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente rindió indagatoria ante la Sijín.

Rincón afirmó que, hasta el momento, ni él ni sus familiares han recibido protección por parte de la Fiscalía. Por esa razón, optó por pronunciarse públicamente sobre la situación. “Yo y mi familia nos sentimos asustados, nos están vigilando”.

Su versión sobre la desaparición de María Camila

Sobre lo ocurrido la noche de la desaparición de María Camila, Rincón aseguró que su expareja no regresó a la vivienda. Añadió que cuando comenzaron a circular videos en los que ella aparecía junto a la joven, empezó a preguntarle por lo sucedido. “Yo también soy una víctima de ella. Supuestamente estaba embarazada”, afirmó.

Rincón aseguró que su expareja le había dicho que estaba embarazada. Sin embargo, tras conocerse que la bebé de María Camila no se encontraba dentro de su vientre, ahora duda de esa versión. Además, afirmó que no era la primera vez que ella le aseguraba estar esperando un hijo. Según explicó, nunca pudo confirmar ese proceso porque ella lo llevó sola, por lo que ahora también pone en duda que ese embarazo hubiera existido.

Autoridades aumentan recompensa por información

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la recompensa por información que permita esclarecer el crimen de María Camila Potosí fue aumentada de 50 a 200 millones de pesos.

Según explicó, el objetivo es obtener datos que permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio, así como avanzar en la búsqueda de la bebé que esperaba la joven.

“Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación”, aseguró el mandatario.