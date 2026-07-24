Cinco perros Pomerania desaparecidos en Cali

Chanel, Manolo, Mía, Chloe y Coco siguen sin regresar a casa. Los cinco perros de raza Pomerania desaparecieron el pasado 15 de julio en Cali y sus familiares, junto con las autoridades, mantienen activa la búsqueda.

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) pidió la colaboración de la ciudadanía y recordó que cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser clave para establecer dónde se encuentran los animales.

Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al WhatsApp del Centro de Bienestar Animal 318 275 01 01 o escribir al correo inspeccion.uaepa@cali.gov.co.

¿Qué ocurrió con los cinco Pomerania?

De acuerdo con el relato entregado por la propietaria de la guardería canina donde permanecían los animales, la desaparición ocurrió aproximadamente a las 6:30 p. m. en la vía a Golondrinas, por la parte posterior de Chipichape.

La mujer que transportaba a los perros habría sido interceptada por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas. Según la versión conocida, los sujetos rompieron uno de los vidrios del vehículo y se llevaron a los cinco animales.

El caso está en manos de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias de lo ocurrido y buscan información que permita ubicarlos.

Una familia que no se rinde

La desaparición de Chanel, Manolo, Mía, Chloe y Coco ha provocado angustia entre sus cuidadores, quienes continúan buscándolos y difundiendo sus fotografías para que puedan ser reconocidos.

El 22 de julio se realizó un plantón en la Plazoleta Jairo Varela con el propósito de visibilizar el caso y pedir apoyo a los habitantes de Cali. La familia aseguró que no abandonará la búsqueda hasta lograr que los cinco animales regresen a casa.

“Estamos colaborando con todas las acciones que estén dentro de nuestra competencia para que estos cinco caninos regresen con su familia”, manifestó Carmen Elena Domínguez, directora de la UAEPA.

¿Dónde entregar información?

La UAEPA habilitó los siguientes canales:

WhatsApp del Centro de Bienestar Animal: 318 275 01 01

Correo de Protección Animal: inspeccion.uaepa@cali.gov.co

Las autoridades piden compartir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Chanel, Manolo, Mía, Chloe y Coco. Cinco animales siguen lejos de su hogar y una familia espera volver a abrazarlos.