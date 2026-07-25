Vendedores informales de Bogotá se gradúan como bachilleres

Bogotá celebra una nueva historia de superación. Este 24 de julio, 20 vendedores y vendedoras informales, vivanderos de las plazas distritales de mercado, emprendedores y sus familiares recibieron su título de bachiller gracias al programa Bachillerato Flexible del Instituto para la Economía Social (IPES), desarrollado en alianza con la Secretaría Distrital de Educación.

La ceremonia de graduación se realizó en el Colegio Integrado de Fontibón Emma Villegas de Gaitán, donde los estudiantes culminaron un proceso que les permitió finalizar la educación básica y media sin abandonar sus actividades laborales.

El programa, completamente gratuito, está diseñado para que personas que no pudieron terminar sus estudios por razones económicas, familiares o laborales puedan obtener el título de bachiller en aproximadamente dos años y medio, mediante un modelo por ciclos y con horarios flexibles.

Además de obtener el título, los participantes fortalecen competencias en lectura, escritura, matemáticas, ciencias, ciudadanía y habilidades digitales, lo que les abre la posibilidad de continuar estudios técnicos, tecnológicos o profesionales.

Desde la creación del programa en 2019, un total de 502 personas han iniciado este proceso educativo. De ellas, 196 ya se han graduado y 71 continúan actualmente su formación, consolidando esta estrategia como una de las principales apuestas del Distrito para ampliar el acceso a la educación.

Las personas interesadas en vincularse a las próximas cohortes del Bachillerato Flexible o conocer la oferta de formación gratuita del IPES pueden consultar las convocatorias a través de las redes sociales oficiales de la entidad o en su portal web.