La Alcaldía de Santa Fe ha iniciado una convocatoria para seleccionar seis medios comunitarios y alternativos que deseen participar en un proyecto orientado a promover la convivencia en la comunidad. Este esfuerzo busca impulsar el tejido social mediante la comunicación efectiva y el compromiso activo de los ciudadanos.

Los medios seleccionados tendrán acceso a distintas actividades diseñadas para fomentar la paz y la convivencia, además de recibir apoyo y orientación para mejorar sus iniciativas de comunicación. Esta oportunidad está dirigida a medios que quieran expandir su influencia positiva en sus comunidades.

Los interesados en participar deben cumplir con ciertos requisitos fijados por la Alcaldía y enviar sus propuestas dentro del plazo establecido. Información detallada sobre las fechas de presentación y los términos de participación se pueden encontrar en los canales oficiales de la Alcaldía de Santa Fe.

Es crucial que los aspirantes presenten sus candidaturas antes del cierre del periodo de inscripción, asegurándose de cumplir con todos los requerimientos necesarios.

Para más información sobre el proceso de inscripción y los documentos requeridos, es recomendable visitar la página web de la Alcaldía de Santa Fe o acudir a los puntos de atención ciudadana disponibles. Esta convocatoria constituye una significativa oportunidad para los medios comunitarios y alternativos que buscan desempeñar un papel crucial en el desarrollo de una comunidad informada y activa.