Cali celebra 490 años

La agenda oficial contempla más de 40 eventos durante la conmemoración, con el propósito de acercar a caleños y visitantes a la historia, el patrimonio y las tradiciones que han convertido a Cali en una de las ciudades más representativas de Colombia.

Entre las actividades programadas se destacan:

Conciertos y presentaciones musicales.

Muestras de salsa y danzas tradicionales.

Recorridos por sitios emblemáticos de la ciudad.

Actividades deportivas y recreativas.

Ferias gastronómicas y culturales.

Espacios para niños, jóvenes y familias.

Una ciudad reconocida por la salsa y la cultura

Fundada el 25 de julio de 1536 por el conquistador Sebastián de Belalcázar, Santiago de Cali es hoy la tercera ciudad más poblada del país y uno de los principales referentes culturales de Colombia.

La ciudad es reconocida internacionalmente como la Capital Mundial de la Salsa, gracias a sus escuelas de baile, orquestas, festivales y eventos que mantienen viva una tradición que hace parte de su identidad.

Además de su riqueza musical, Cali también destaca por su oferta gastronómica, sus escenarios deportivos, sus parques, su cercanía con el Pacífico colombiano y su diversidad cultural.

Las autoridades locales invitaron a la ciudadanía a participar de la programación oficial y disfrutar de los diferentes eventos preparados para esta fecha especial, promoviendo la convivencia, el turismo y el sentido de pertenencia por la ciudad.