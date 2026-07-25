Caso María Camila Potosí: investigan a más de cuatro presuntos implicados

Aunque las autoridades identificaron plenamente a la mujer que habría sido la última persona vista con María Camila antes de su desaparición, hasta ahora no se ha realizado ninguna captura.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía continúan recopilando pruebas para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y definir la responsabilidad de cada uno de los presuntos involucrados.

La búsqueda de la bebé continúa

Otro de los principales frentes de investigación es el paradero de Alahia, la bebé que María Camila esperaba y cuyo nacimiento estaba previsto para comienzos de agosto.

Mientras se conoce el dictamen oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía mantiene abierta la hipótesis de que la menor no se encontraba en el cuerpo de la joven cuando este fue hallado.

Según el comandante Benavidez, esa posibilidad sigue siendo objeto de investigación y las autoridades trabajan para establecer el paradero de la bebé, en caso de confirmarse esa línea investigativa.