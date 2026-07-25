Este 25 y 26 de julio, Bogotá recibe a los Mercados Campesinos, un evento que promueve la conexión entre los ciudadanos y los productores rurales. En estos mercados, podrás adquirir frutas, verduras, lácteos y otros productos frescos de alta calidad directamente de manos campesinas.

Los mercados se ubicarán en puntos estratégicos de la ciudad, operando entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., para facilitar el acceso de los consumidores a estos productos frescos.

La iniciativa no solo beneficia a los agricultores locales al ofrecerles una plataforma directa para vender sus productos, sino también a los consumidores, quienes podrán comprar alimentos a precios justos.

Consejos para visitantes

- Trae bolsas reutilizables para reducir el uso de plástico.

- Pregunta sobre las prácticas agrícolas de los productos que compras.

- Llega temprano para encontrar una mayor variedad de productos.

Al participar, no solo apoyas la economía local, sino que también fomentas una forma de consumo responsable y sostenible.