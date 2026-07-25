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Expopet 2026: Familias de Bogotá adoptan mascotas con IDPYBA

Descubre cómo 50 familias bogotanas se registraron para adoptar mascotas en Expopet 2026 con el IDPYBA.
Participantes de Expopet 2026 adoptando mascotas
Créditos:
Kienyke IA

Expopet 2026 se destaca como un evento esencial para el bienestar animal en Bogotá, con 50 familias registradas para adoptar mascotas gracias al apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). 

Esta feria ha facilitado una plataforma para fomentar la adopción responsable, ofreciendo una segunda oportunidad a las mascotas sin hogar. Durante el evento, las familias interesadas reciben asesoría de especialistas en comportamiento animal, quienes orientan sobre el cuidado óptimo y la integración exitosa de las nuevas mascotas en sus hogares. 

El paso inicial en el evento es el registro anticipado con el IDPYBA, que verifica la capacidad de las familias para brindar un hogar seguro y amoroso. 

Las entrevistas y la orientación durante la feria subrayan la importancia de la tenencia responsable, preparando a las familias para su nuevo rol como propietarios de mascotas. 

Este evento enfatiza el compromiso necesario para ofrecer un entorno adecuado y seguro a las mascotas adoptadas. Para quienes estén interesados en futuras oportunidades de adopción, se recomienda estar atentos a los próximos eventos organizados por el IDPYBA, cada uno diseñado para asegurar el bienestar de los animales y promover familias responsables.

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