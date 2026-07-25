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Berlín: atropello múltiple deja varios heridos durante marcha LGTBI

El incidente ocurrió cerca del parque Tiergarten, donde concluía la celebración del Christopher Street Day. La Policía busca a los posibles responsables y el evento fue cancelado.
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EFE

Varias personas resultaron heridas este sábado 25 de julio tras un atropello múltiple ocurrido durante las celebraciones del Día del Orgullo LGTBI en Berlín, Alemania. El hecho obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y llevó a la cancelación del evento, que congregaba a cientos de miles de asistentes.

De acuerdo con la Policía de Berlín, un vehículo ingresó a una de las zonas cercanas al parque Tiergarten, donde se desarrollaban las actividades finales del Christopher Street Day (CSD), la principal marcha del Orgullo LGTBI de la capital alemana.

 

 

Tras el incidente, las autoridades iniciaron la búsqueda de los "posibles sospechosos" relacionados con el atropello. Para la jornada ya se había desplegado un dispositivo de seguridad con cerca de 2.200 agentes de Policía, debido a la alta asistencia prevista al desfile.

Según medios alemanes como Bild, el hecho ocurrió sobre las 20:00 GMT en la calle Lennéstrasse, una vía contigua al parque Tiergarten.

Como medida preventiva y para facilitar las labores de las autoridades, los organizadores decidieron cancelar el cierre de la celebración del Día del Orgullo LGTBI.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar si se trató de un accidente o de un hecho intencional.

 

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