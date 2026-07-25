Suben a 5.546 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

El balance de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. Las autoridades confirmaron este viernes que la cifra de fallecidos ascendió a 5.546, tras sumar 148 nuevas muertes.

La actualización fue entregada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien indicó que el número de heridos se mantiene en 16.740 personas.

De acuerdo con el balance oficial, 17.907 personas perdieron sus viviendas, mientras que 23.811 permanecen en 107 campamentos temporales. Además, las autoridades informaron que 128.324 familias han recibido algún tipo de atención desde la emergencia.

El desastre también dejó 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron, y se han registrado 1.500 réplicas desde que ocurrieron los sismos.

El Gobierno venezolano inició esta semana la entrega de las primeras viviendas para las familias damnificadas. Más de 240 hogares recibieron nuevas casas en un acto encabezado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El PMA señaló que necesita 80 millones de dólares para ampliar su respuesta y atender a más de 500.000 personas durante los próximos dos meses.