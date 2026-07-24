Ucrania golpeó con drones un almacén estratégico de Rusia

Wildberries confirmó la suspensión temporal de actividades en dos de sus centros logísticos afectados por la ofensiva, sin revelar mayores detalles sobre el impacto en sus operaciones.

Este es el tercer ataque contra instalaciones de la compañía en la última semana. Días atrás, otro centro logístico de la empresa fue alcanzado por drones, un hecho que, según reportes rusos, dejó ocho trabajadores muertos y destruyó por completo las instalaciones.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ha defendido estas operaciones al asegurar que algunos de estos depósitos eran utilizados para almacenar componentes destinados a la fabricación de drones y equipos de navegación para uso militar. Kiev sostiene que estos bombardeos forman parte de una estrategia de “sanciones de largo alcance” como respuesta a los constantes ataques rusos contra ciudades ucranianas.