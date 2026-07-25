ICE rompe récord de arrestos en EE. UU.: supera los 60.000 detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró un nuevo récord de arrestos durante junio, en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con cifras oficiales, la agencia realizó 43.140 arrestos en junio, el mayor registro mensual desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y un promedio de 1.440 detenciones por día.

La tendencia continúa en aumento. Solo entre el 1 y el 12 de julio, ICE reportó 17.530 arrestos, un ritmo que podría llevar a la agencia a superar nuevamente su propio récord antes de finalizar el mes.