Abelardo asegura que ya recibió más de 260.000 hojas de vida para su Gobierno

El Banco Nacional de Talentos fue presentado el pasado 14 de julio, durante la etapa de transición presidencial, como una plataforma digital para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en entidades del Gobierno nacional. La iniciativa busca identificar perfiles para ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias del Estado.

De acuerdo con el equipo del presidente electo, la plataforma utiliza herramientas de inteligencia artificial para clasificar los perfiles según su formación, experiencia y competencias, con el objetivo de conectar a los aspirantes con las necesidades de las diferentes entidades públicas. Además, permanecerá habilitada durante todo el cuatrienio para alimentar el banco de candidatos a futuras vacantes.

En su más reciente mensaje, De la Espriella insistió en que el propósito es que "los mejores talentos de la nación" participen en la construcción del nuevo Gobierno y reiteró que el mérito será el principal criterio para la selección de funcionarios.