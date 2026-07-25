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Abelardo asegura que ya recibió más de 260.000 hojas de vida para su Gobierno

El presidente electo reiteró que los cargos en su administración serán asignados por mérito y destacó el avance del Banco Nacional de Talentos, creado durante el proceso de transición.
Abelardo
Créditos:
EFE

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que el Banco Nacional de Talentos ya ha recibido más de 260.000 hojas de vida, una cifra que, según afirmó, refleja el interés de los colombianos por hacer parte de su administración.

A través de un video publicado en sus redes sociales junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, De la Espriella señaló que la conformación del nuevo Gobierno estará basada en la meritocracia y no en recomendaciones políticas.

 

El Banco Nacional de Talentos fue presentado el pasado 14 de julio, durante la etapa de transición presidencial, como una plataforma digital para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en entidades del Gobierno nacional. La iniciativa busca identificar perfiles para ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias del Estado.

De acuerdo con el equipo del presidente electo, la plataforma utiliza herramientas de inteligencia artificial para clasificar los perfiles según su formación, experiencia y competencias, con el objetivo de conectar a los aspirantes con las necesidades de las diferentes entidades públicas. Además, permanecerá habilitada durante todo el cuatrienio para alimentar el banco de candidatos a futuras vacantes.

En su más reciente mensaje, De la Espriella insistió en que el propósito es que "los mejores talentos de la nación" participen en la construcción del nuevo Gobierno y reiteró que el mérito será el principal criterio para la selección de funcionarios.

Abelardo De La Espriella
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