Su nombre rara vez ha estado ligado a la controversia o a los discursos encendidos. Luis Felipe Henao ha construido su carrera desde otro lugar: el de las instituciones, el derecho y la gestión pública. Mientras otros hicieron política recorriendo plazas, él la hizo entendiendo cómo funciona el Estado. Esa combinación de experiencia jurídica, conocimiento administrativo y gobierno corporativo lo lleva hoy a asumir uno de los cargos más influyentes del país: la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol.

Nacido en Medellín, Henao es abogado de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho de la Empresa y Derecho Penal Económico, además de estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca. Desde muy joven orientó su carrera hacia el servicio público, convencido de que el derecho podía ser una herramienta para transformar instituciones y no únicamente para ejercer la profesión desde los estrados.

Su recorrido dentro del Estado comenzó antes de cumplir los treinta años. Ocupó diferentes responsabilidades administrativas que le permitieron conocer el funcionamiento del Gobierno desde adentro. Fue secretario general en varias entidades, dirigió de manera encargada el INPEC y la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, además de desempeñarse como viceministro de Vivienda. Esa trayectoria lo convirtió en una de las figuras técnicas con mayor proyección dentro del gobierno de Juan Manuel Santos.

En 2013 llegó al Ministerio de Vivienda, convirtiéndose entonces en el ministro más joven del gabinete presidencial. Desde esa cartera lideró programas que marcaron una etapa importante de la política social del país, como Vivienda Gratuita y Vivienda para Ahorradores, iniciativas que permitieron a miles de familias acceder por primera vez a una casa propia. Más allá de las cifras, esa gestión consolidó una imagen de ejecutor, de funcionario enfocado en sacar adelante proyectos complejos y en cumplir metas de gobierno.

Al terminar su paso por el sector público no desapareció del escenario nacional. Decidió fortalecer su perfil profesional desde la academia, la consultoría y el sector empresarial. Ha sido profesor universitario, asesor en asuntos regulatorios y de gobierno corporativo, además de integrar juntas directivas y acompañar organizaciones en la toma de decisiones estratégicas. Ese tránsito entre lo público y lo privado le permitió ampliar su visión sobre la manera en que se administran las grandes instituciones.

En marzo de 2025 fue designado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol. Desde allí presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, una de las instancias encargadas de velar por las buenas prácticas de la compañía y por la transparencia en la toma de decisiones. Su elección como presidente de la junta directiva representa la continuidad de un perfil técnico en un momento particularmente desafiante para la empresa.

Y no es un reto menor. Ecopetrol enfrenta un escenario en el que deberá fortalecer la confianza de los mercados, avanzar en sus decisiones de exploración y producción, responder a los desafíos de la transición energética y mantener su papel como una de las principales fuentes de ingresos para el Estado colombiano. En ese contexto, la junta directiva tendrá un papel determinante y Henao será quien lidere ese órgano de dirección.

Quienes han trabajado con él suelen describirlo como un hombre disciplinado, metódico y reservado. No es un dirigente de protagonismos permanentes ni de confrontaciones públicas. Su estilo ha estado marcado por el análisis jurídico, la búsqueda de consensos y la convicción de que las decisiones más importantes suelen construirse con argumentos antes que con discursos.

Su llegada a la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol no solo representa un nuevo capítulo en su carrera profesional. También refleja la importancia que hoy tienen los perfiles técnicos en espacios donde se toman decisiones que impactan el rumbo económico del país.

Luis Felipe Henao vuelve así al primer plano de la vida pública. No desde un ministerio, ni desde una campaña política, sino desde la dirección de la empresa más importante de Colombia, en un momento en el que cada decisión tendrá efectos que irán mucho más allá del sector energético.