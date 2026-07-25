Sandra Suárez llega a la dirección del DPS: perfil y retos en Prosperidad Social

Hay dirigentes que hacen carrera buscando votos y otros que construyen su liderazgo tomando decisiones. Sandra Suárez pertenece a este último grupo. Su nombre vuelve a la primera línea de la vida pública tras ser designada para dirigir el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), una entidad que tendrá bajo su responsabilidad buena parte de la política social del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Aunque muchos colombianos la recuerdan por haber sido ministra durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su historia profesional comenzó mucho antes y ha estado marcada por una característica poco común: la capacidad de moverse con la misma naturalidad entre el sector público, el mundo empresarial y la formación de líderes.

Publicista de profesión y con una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, Sandra Suárez entendió desde temprano que liderar no consistía únicamente en administrar recursos, sino en construir organizaciones capaces de generar resultados. Esa visión la llevó a complementar su formación en negociación, estrategia, liderazgo y transformación organizacional, herramientas que terminarían definiendo buena parte de su carrera.

Su paso por el Gobierno Nacional llegó en uno de los momentos más importantes del país. Entre 2003 y 2006 ocupó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, desde donde tuvo bajo su responsabilidad decisiones relacionadas con desarrollo urbano, vivienda y sostenibilidad. También participó como alta consejera presidencial en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, uno de los procesos económicos más relevantes de esa década.

Pero, a diferencia de muchos exministros, Sandra Suárez no convirtió la política en su único escenario. Terminó su ciclo en el Estado y decidió regresar al sector privado, donde asumió posiciones directivas en importantes compañías nacionales e internacionales. Allí consolidó un perfil ejecutivo, liderando procesos de transformación empresarial, cultura organizacional, sostenibilidad y gobierno corporativo.

Con el paso de los años también se convirtió en una de las voces más activas alrededor del liderazgo femenino. Desde distintos espacios académicos y empresariales ha promovido la formación de mujeres en cargos directivos, convencida de que el liderazgo no depende del género, sino de la preparación, el carácter y la capacidad para tomar decisiones difíciles.

Ahora su historia vuelve a cruzarse con la del Estado colombiano. Como directora del Departamento para la Prosperidad Social tendrá la responsabilidad de conducir una de las entidades con mayor impacto sobre la población vulnerable. Desde allí deberá coordinar programas sociales, fortalecer estrategias de superación de la pobreza y convertir la inversión social en oportunidades reales para millones de colombianos.

No será una tarea sencilla. El DPS administra algunos de los programas más sensibles del Estado y cada decisión tiene consecuencias directas sobre familias que dependen de esas políticas. El desafío no será únicamente ejecutar recursos, sino demostrar que la política social puede ser más eficiente, transparente y orientada a generar autonomía para quienes más lo necesitan.

Quienes han trabajado con Sandra Suárez la describen como una ejecutiva exigente, organizada y profundamente orientada a resultados. No suele buscar protagonismo mediático. Prefiere que hablen los proyectos, las cifras y las metas cumplidas. Esa forma de ejercer el liderazgo explica por qué, después de varios años alejada del Gobierno, vuelve a asumir una responsabilidad de primer nivel.

Su nombramiento representa el regreso de una funcionaria con experiencia, pero también la apuesta por un perfil que combina visión estratégica, conocimiento del Estado y experiencia empresarial. Tres cualidades que serán puestas a prueba en una de las entidades más determinantes para el éxito de la política social del nuevo Gobierno.

Porque, al final, dirigir Prosperidad Social no consiste solamente en administrar programas. Significa liderar la institución que tiene el reto de convertir la ayuda del Estado en una verdadera oportunidad para que millones de colombianos puedan construir un mejor futuro.