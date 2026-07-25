Sandra Suárez será la nueva directora de Prosperidad Social

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de coordinar los principales programas sociales del Gobierno Nacional.
La designación fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina de Prensa del mandatario electo, en el que se destacó la trayectoria de Suárez en el sector público y su experiencia en administración y gestión estatal.
Sandra Suárez es publicista, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y ha desempeñado diversos cargos en el Gobierno Nacional. Además, el equipo del presidente electo resaltó su liderazgo y su trabajo en la promoción de la participación de las mujeres en escenarios de decisión.
Según el Gobierno entrante, Suárez asumirá la dirección del DPS con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar el adecuado uso de los recursos destinados a los programas sociales y orientar la política de subsidios hacia la superación de la pobreza.
También se buscará priorizar el mérito, las buenas prácticas y una atención más efectiva para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
En la presentación de su nombramiento, el equipo de Abelardo de la Espriella aseguró que la nueva directora "conoce el país" y cuenta con una visión enfocada en el desarrollo del capital humano y social.
Con este anuncio, el presidente electo continúa definiendo el equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de la República.
El nombramiento de Sandra Suárez hace parte de la conformación del gabinete que tendrá la responsabilidad de ejecutar las principales políticas sociales del nuevo Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la reducción de la pobreza y la entrega de subsidios a las poblaciones más vulnerables.