Sandra Suárez será la nueva directora de Prosperidad Social

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de coordinar los principales programas sociales del Gobierno Nacional.

La designación fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina de Prensa del mandatario electo, en el que se destacó la trayectoria de Suárez en el sector público y su experiencia en administración y gestión estatal.

Sandra Suárez es publicista, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y ha desempeñado diversos cargos en el Gobierno Nacional. Además, el equipo del presidente electo resaltó su liderazgo y su trabajo en la promoción de la participación de las mujeres en escenarios de decisión.