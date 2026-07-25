Fiscalía imputa a exdirectivo de MinDefensa por contrato de helicópteros

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
Junto a Buitrago también fueron imputados Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, quienes, según el ente acusador, habrían participado en el direccionamiento del proceso para favorecer a un contratista que no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros ni de experiencia.
De acuerdo con la investigación, el contrato fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y posteriormente se modificó la forma de pago para autorizar un anticipo del 50 % de su valor. En abril de 2025 se desembolsaron más de US$16,2 millones, aunque el contratista solo habría ejecutado trabajos por cerca de US$2,6 millones.
La Fiscalía aseguró que las presuntas irregularidades terminaron afectando la ejecución del contrato y provocaron que el mantenimiento de las aeronaves no se realizara, situación que impactó la operatividad de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército.
Por estos hechos, Herbert Arnulfo Buitrago fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Entre tanto, Uribe Forero y Montgomerie enfrentan cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante la diligencia judicial.