Fiscalía imputa a exdirectivo de MinDefensa por contrato de helicópteros

De acuerdo con la investigación, el contrato fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y posteriormente se modificó la forma de pago para autorizar un anticipo del 50 % de su valor. En abril de 2025 se desembolsaron más de US$16,2 millones, aunque el contratista solo habría ejecutado trabajos por cerca de US$2,6 millones.

La Fiscalía aseguró que las presuntas irregularidades terminaron afectando la ejecución del contrato y provocaron que el mantenimiento de las aeronaves no se realizara, situación que impactó la operatividad de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército.

Por estos hechos, Herbert Arnulfo Buitrago fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Entre tanto, Uribe Forero y Montgomerie enfrentan cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante la diligencia judicial.