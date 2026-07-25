Condenan al primer implicado por el escándalo de corrupción que salpica a la administración de Quintero

La justicia dio el primer fallo dentro del caso de presunta corrupción que investiga varios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

El condenado es Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien aceptó haber falsificado documentos utilizados para respaldar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la Fiscalía, nunca fueron prestados.

Tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador, un juez de Medellín lo sentenció a 19 meses de prisión. Durante el proceso reconoció haber elaborado al menos 15 documentos falsos, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes utilizados para justificar los pagos.