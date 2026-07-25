Condenan al primer implicado por el escándalo de corrupción que salpica a la administración de Quintero

La justicia dio el primer fallo dentro del caso de presunta corrupción que investiga varios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
El condenado es Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien aceptó haber falsificado documentos utilizados para respaldar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la Fiscalía, nunca fueron prestados.
Tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador, un juez de Medellín lo sentenció a 19 meses de prisión. Durante el proceso reconoció haber elaborado al menos 15 documentos falsos, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes utilizados para justificar los pagos.
La condena hace parte de una investigación por presuntas irregularidades en varios convenios firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí para ejecutar capacitaciones, adquirir elementos de bioseguridad y desarrollar otros proyectos financiados con recursos públicos.
Las primeras denuncias fueron presentadas en 2021 por la Veeduría Todos por Medellín, que advirtió posibles sobrecostos, fallas en la supervisión de los contratos y pagos por actividades que presuntamente no fueron ejecutadas. Según esa organización, el posible detrimento patrimonial superaría los 6.000 millones de pesos.
Entre las personas que continúan vinculadas a la investigación están Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, además de exdirectivos y exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en este caso.