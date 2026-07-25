Inicio
Colombia

Condenan al primer implicado por el escándalo de corrupción que salpica a la administración de Quintero

Un contador de los Bomberos Voluntarios de Itagüí aceptó haber falsificado documentos para justificar pagos con recursos públicos.
corrupcion
Créditos:
Kienyke IA

La justicia dio el primer fallo dentro del caso de presunta corrupción que investiga varios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

El condenado es Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien aceptó haber falsificado documentos utilizados para respaldar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la Fiscalía, nunca fueron prestados.

Tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador, un juez de Medellín lo sentenció a 19 meses de prisión. Durante el proceso reconoció haber elaborado al menos 15 documentos falsos, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes utilizados para justificar los pagos.

 

La condena hace parte de una investigación por presuntas irregularidades en varios convenios firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí para ejecutar capacitaciones, adquirir elementos de bioseguridad y desarrollar otros proyectos financiados con recursos públicos.

Las primeras denuncias fueron presentadas en 2021 por la Veeduría Todos por Medellín, que advirtió posibles sobrecostos, fallas en la supervisión de los contratos y pagos por actividades que presuntamente no fueron ejecutadas. Según esa organización, el posible detrimento patrimonial superaría los 6.000 millones de pesos.

Entre las personas que continúan vinculadas a la investigación están Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, además de exdirectivos y exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en este caso.

Daniel Quintero
Fiscalía General de la Nación
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Condenan al primer implicado por el escándalo de corrupción que salpica a la administración de Quintero
corrupcion
Un contador de los Bomberos Voluntarios de Itagüí aceptó haber falsificado documentos para justificar pagos con recursos públicos.
Mundo
Berlín: atropello múltiple deja varios heridos durante marcha LGTBI
Lgbti
El incidente ocurrió cerca del parque Tiergarten, donde concluía la celebración del Christopher Street Day. La Policía busca a los posibles responsables y el evento fue cancelado.
Bogotá
Vendedores informales de Bogotá se gradúan como bachilleres
graduados
Veinte vendedores informales, vivanderos, emprendedores y familiares culminaron sus estudios de educación media mediante el programa Bachillerato Flexible, una iniciativa gratuita que busca ampliar las oportunidades educativas en la capital.
Política
Abelardo asegura que ya recibió más de 260.000 hojas de vida para su Gobierno
Abelardo
El presidente electo reiteró que los cargos en su administración serán asignados por mérito y destacó el avance del Banco Nacional de Talentos, creado durante el proceso de transición.